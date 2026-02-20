Pep Guardiola se metió en el escándalo entre Vinícius y Prestianni: “Hay que pagarle más a los profesores”

El escándalo entre Vinícius Júnior y Gianluca Prestianni sigue dando de qué hablar. Y es que, mientras el debate no cesa en España y Portugal, una voz de peso se sumó desde Inglaterra. Se trata de Pep Guardiola, quien tomó una posición marcada para referirse al presunto episodio racista ocurrido en el duelo entre Benfica y Real Madrid y dejó una reflexión que trascendió el resultado.

Al ser consultado en conferencia de prensa, el entrenador de Manchester City fue claro al abordar el tema. “No por dónde naciste ni por tu color de piel somos mejores o peores. Hay mucho trabajo que hacer aún”, expresó.

En ese sentido, lejos de limitar la situación al deporte, amplió el foco: “Está en la sociedad, el racismo está en todos lados. Si pretendes que el racismo es solo por el color de la piel… es cómo te comportas, es cómo finges que eres mejor que el otro solo por muchas razones”.

Consultado sobre si el fútbol cuenta con herramientas suficientes para combatir hechos como el ocurrido en Lisboa, Guardiola apuntó hacia la cultura. “Hay que pagar más a los profesores. Tenemos que solucionarlo en las escuelas. Hay que pagar más a los profesores y a los doctores, son las personas más importantes. Hay que pagarle más a ellos, no a los entrenadores”, sostuvo.

Tweet placeholder

Cómo sigue el conflicto entre Vinícius y Prestianni

El episodio al que hizo referencia Pep ocurrió cuando Vinicius denunció haber recibido un insulto racista (“mono”) por parte del futbolista argentino luego de convertir y celebrar el único gol del encuentro. El árbitro activó el protocolo correspondiente y el partido estuvo detenido varios minutos en medio de un clima de máxima tensión.

Publicidad

Publicidad

ver también Filipe Luis apuntó contra Gianluca Prestianni tras la discriminación a Vinícius Júnior: “Tiene que pagar”

ver también Tras el escándalo entre Prestianni y Vinícius, Benfica contraataca y denuncia a Valverde

Más allá de no haberse podido confirmar la denuncia de Vinícius debido a que Prestianni se tapó la boca con su camiseta al momento de su cruce en la cancha, desde UEFA comenzaron una investigación mediante un inspector de Ética y Disciplina.

La principal tarea de este revisor será investigar los “presuntos comportamientos discriminatorios” ocurridos durante el partido entre el Benfica y el Real Madrid, celebrado el martes 17 de febrero en el Estadio da Luz. Al respecto, el ente rector del fútbol europeo hizo saber que “se darán a conocer más detalles sobre este proceso a su debido tiempo”. Mientras tanto, cada club respalda la versión de su jugador, quienes volverán a verse las caras la próxima semana en el Santiago Bernabéu, por la vuelta de los playoffs de la Champions League.

Datos clave

Pep Guardiola analizó el conflicto entre Vinícius Júnior y Gianluca Prestianni .

analizó el conflicto entre y . Como parte de una reflexión cultural, Guardiola pidió aumentar el sueldo a profesores y doctores para combatir el racismo.

pidió aumentar el sueldo a para combatir el racismo. UEFA inició una investigación disciplinaria por los hechos ocurridos en el partido entre Real Madrid y Benfica.

Publicidad