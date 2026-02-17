Es tendencia:
logotipo del encabezado
CHAMPIONS LEAGUE

Vinícius Jr. explotó y acusó a Gianluca Prestianni de racista en Benfica vs. Real Madrid por la Champions League

Tras su gol, el delantero brasileño corrió hacia el árbitro para advertirle de una polémica palabra que habría salido del argentino.

Por Agustín Vetere

Seguí a Bolavip en Google!
Vinícius acusó a Prestianni.
© GettyVinícius acusó a Prestianni.

Por el partido de ida de los Playoffs de la Champions League, Real Madrid visitó este martes a Benfica en el Estadio da Luz. El Merengue, siempre candidato en el evento, buscaba comenzar con el pie derecho la serie con pasaje a los octavos de final ante Sporting de Lisboa o Manchester City.

En un ensordecedor estadio, el combinado dirigido por el interino Álvaro Arbeloa consiguió golpear primero en el arranque de la segunda mitad. Fue a través de Vinícius Júnior, que encaró de izquierda a derecha para clavarla en el ángulo más lejano y festejar el 1-0 parcial.

Tras la celebración del brasileño, se produjeron incidentes verbales con la estrella de Real Madrid hasta que el goleador explotó. En plena discusión con Gianluca Prestianni, Vini reaccionó y salió corriendo hacia el árbitro francés Francois Letexier.

Tweet placeholder

El de la Selección Brasileña acusó a Prestianni de llamarlo ‘mono’, un insulto habitual para el jugador de Real Madrid en su carrera como profesional. Sin embargo, en el momento que señala, el argentino se está tapando la boca con su camiseta, por lo que no hay manera de leer sus labios y comprobar que lo haya dicho.

Tweet placeholder
Publicidad

El árbitro Letexier frenó el juego e hizo el gesto de ‘incidente de racismo’. Ante la falta de pruebas contra el argentino, el partido se reanudó sin consecuencias para Prestianni ni Benfica.

¿Refuerzo para Boca? En España sentencian que Atlético de Madrid dejará salir a Josema Giménez ante un “pacto de caballeros”

ver también

¿Refuerzo para Boca? En España sentencian que Atlético de Madrid dejará salir a Josema Giménez ante un “pacto de caballeros”

Datos clave

  • Vinícius Júnior anotó el gol del Real Madrid para el 1-0 parcial ante Benfica.
  • El brasileño acusó a Gianluca Prestianni de insultos racistas en el Estadio da Luz.
  • El árbitro francés Francois Letexier activó el protocolo de racismo sin sancionar a Prestianni.
Agustín Vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
Toti Pasman

¿Cuántos desatinos más de Cavani tiene que aguantar el hincha de Boca?

ggrova
German García Grova

Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

Lee también
Valverde apuntó contra Prestianni por su cruce con Vinícius: "Fue patético"
Champions League

Valverde apuntó contra Prestianni por su cruce con Vinícius: "Fue patético"

Otamendi provocó a Vinícius Jr. mostrándole el tatuaje de campeón del mundo
Champions League

Otamendi provocó a Vinícius Jr. mostrándole el tatuaje de campeón del mundo

Real Madrid golpeó primero por un golazo de Vinícius, le ganó a Benfica y sueña con la Champions
Champions League

Real Madrid golpeó primero por un golazo de Vinícius, le ganó a Benfica y sueña con la Champions

Alarma en el fútbol argentino por el paro general: los partidos que podrían correr riesgo
Fútbol Argentino

Alarma en el fútbol argentino por el paro general: los partidos que podrían correr riesgo

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo