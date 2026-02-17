Vinícius Jr. explotó y acusó a Gianluca Prestianni de racista en Benfica vs. Real Madrid por la Champions League

Por el partido de ida de los Playoffs de la Champions League, Real Madrid visitó este martes a Benfica en el Estadio da Luz. El Merengue, siempre candidato en el evento, buscaba comenzar con el pie derecho la serie con pasaje a los octavos de final ante Sporting de Lisboa o Manchester City.

En un ensordecedor estadio, el combinado dirigido por el interino Álvaro Arbeloa consiguió golpear primero en el arranque de la segunda mitad. Fue a través de Vinícius Júnior, que encaró de izquierda a derecha para clavarla en el ángulo más lejano y festejar el 1-0 parcial.

Tras la celebración del brasileño, se produjeron incidentes verbales con la estrella de Real Madrid hasta que el goleador explotó. En plena discusión con Gianluca Prestianni, Vini reaccionó y salió corriendo hacia el árbitro francés Francois Letexier.

El de la Selección Brasileña acusó a Prestianni de llamarlo ‘mono’, un insulto habitual para el jugador de Real Madrid en su carrera como profesional. Sin embargo, en el momento que señala, el argentino se está tapando la boca con su camiseta, por lo que no hay manera de leer sus labios y comprobar que lo haya dicho.

El árbitro Letexier frenó el juego e hizo el gesto de ‘incidente de racismo’. Ante la falta de pruebas contra el argentino, el partido se reanudó sin consecuencias para Prestianni ni Benfica.

