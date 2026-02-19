Después de lo que fue el gol de Vinícius Júnior para que Real Madrid ganara el primer partido ante Benfica, se desató la gran polémica por la supuesta discriminación del argentino Gianluca Prestianni hacia el extremo brasileño. Claro, como aún los investigadores no resolvieron lo sucedido, por el momento, son todos entredichos.

A lo largo de los últimos días, diversas voces se expresaron y repudiaron lo ocurrido. Si bien el paraguayo José Luis Chilavert defendió a Prestianni, quien quiso ser lo más correcto posible, pero terminó explicando que “es muy delicado” y “la verdad que si lo dijo lo tienen que pagar”, fue Filipe Luis, el entrenador de Flamengo.

“La situación entre Vinicius y Prestianni es un tema mucho más delicado de lo que pensamos. Envuelve muchas cosas. Para mí es simple: el chico se tapó la boca y no debería taparse la boca para decir lo que tenga que decir”, enfatizó el estratega de 40 años, a través de una entrevista con ESPN.

A la hora de ampliar sus dichos, sostuvo: “Eso genera todo este revuelo y ahora es la palabra de uno contra otro. Es muy delicado y la verdad que si lo dijo lo tienen que pagar. Pero es la palabra de uno contra otro y no soy yo quien pueda juzgar”.

Gianluca Prestianni durante su cruce con Vinícius Júnior en Benfica vs. Real Madrid. (Getty Images)

Los tres elementos de prueba que presentó Real Madrid contra Prestianni en el Caso Vinícius

Más allá que durante la activación del protocolo anti racismo en pleno partido no se pudieron constatar los dichos del futbolista argentino hacia el brasileño, UEFA designó un Inspector de Ética y Disciplina para esclarecer el caso y desde la Casa Blanca se comunicó de manera oficial este jueves que ya se hizo el aporte de las pruebas pertinentes para demostrar que su jugador dijo la verdad.

Si bien en Real Madrid no dieron detalles sobre cada una de las pruebas presentadas, el periodista José Luis Sánchez fue un paso más allá en el popular programa español El Chiringuito de Jugones y avanzó que ese material consta de tres elementos.

“El recurso del Real Madrid se va a sustentar en tres puntos. Primero, todas las imágenes del incidente de Prestianni con Vinícius Júnior, (segundo) Las imágenes de la grada donde se ven gestos racistas y por último (tercero) todas las declaraciones de los jugadores del Real Madrid que escucharon las palabras del argentino”, detalló.

