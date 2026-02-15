Enojo en el Atlético de Madrid por una filtración de Davoo Xeneize sobre Julián Alvarez

Los rumores en torno al futuro de Julián Alvarez añadieron un capítulo inesperado. Cuando parecía que las especulaciones y las críticas en el Atlético de Madrid se apagaban, luego de que la Araña rompiera su racha de más de dos meses sin goles en el trascendental partido frente al FC Barcelona por la ida de la Semifinal de la Copa del Rey, reaparecieron por una filtración de Davoo Xeneize.

Recientemente, el streamer publicó varios contenidos junto a la Araña y algunos otros de los jugadores argentinos del elenco colchonero. Y acto seguido, en una de sus transmisiones, dio a entender que el propio delantero de la Selección Argentina le confesó que los acercamientos del Arsenal para el próximo mercado son reales.

”Me dijo que tiene ofertas del Arsenal”, soltó Davoo Xeneize, que enseguida opinó que, de todas maneras, la mejor opción para Julián Alvarez sería pegar el salto al FC Barcelona, otro de los equipos con los que se lo relacionó el último tiempo: ”Tiene un destino mejor para él… Imaginate que juegue al lado de Lamine Yamal”.

Tal situación generó el enojo del propio Atlético de Madrid, de los hinchas y de la prensa vinculada a la institución en cuestión. En el club, que le cedió las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Majadahonda para grabar con Julián y el resto de los argentinos, creen que alguien vinculado al jugador está fogoneando este tipo de comentarios.

La dura crítica de los hinchas y la prensa del Atlético de Madrid a Julián Alvarez

En tanto que los hinchas,, por su lado, no tardaron en volver a lanzar dardos contra Julián Alvarez por estos nuevos rumores. ”150 millones, gracias y adiós. Jugar en el Atlético de Madrid es un privilegio, no una tortura. Al aficionado no le duele que se vaya un jugadorazo. Le duele que, jugándote la temporada, filtres esta información a un youtuber. Es una falta de respeto al escudo y a la gente que te apoya y te aplaude incluso cuando fallas. Sin más”, escribió IreneGD.

Mientras que Speedy Atleti, añadió: ”¿Que hacemos con esto? Porque cada vez me está reventando más el tema la verdad”. Y en esa línea, alexmostoles arenga para que deje de haber respaldo: ”Y esto es lo último que diré de Julián. Julián no se merece cariño, ni ánimo, ni apoyo, a Julián hay que exigirle y criticarle cuando toca, al igual que se le ha puesto por encima del club, por muchos de los aficionados, cada vez que tenía una buena actuación”.

Por su parte, David Vinuesa, periodista de Libertad Digital, escribió: ”Este chaval dice públicamente que Julián Álvarez le ha contado personalmente que tiene ofertas del Arsenal y Barcelona. Si no sale a desmentirlo es un desprecio absoluto al Atlético en plena batalla copera contra el Barcelona. Basta ya de permitir chorradas en el Atlético”.

En síntesis