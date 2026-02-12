La Selección de Inglaterra tras los pasos de Argentina en el Mundial 2026

La Selección Argentina ya decidió que su base para la Copa de Mundo 2026, por lo menos durante la instancia de la Fase de Grupos, será Kansas City, la ciudad en la que enfrentará a Argelia el 16 de junio. Luego, solo viajará dos horas para presentarse ante Austria y Jordania, ambos cruces a disputarse en Dallas, los días 22 y 27 del mismo mes.

Específicamente, se alojará en el Compass Minerals National Performance Center, el predio del Sporting Kansas City, que fue inaugurado en 2018 y que cuenta con cinco canchas, destacando un supercampo de siete acres con tres campos de césped natural de tamaño completo, además de dos canchas de césped sintético con iluminación deportiva LED. El predio incluye alojamiento, gimnasio, laboratorio de rendimiento deportivo, piscinas de hidroterapia, sala de entrenamiento, vestuarios, sala de descanso del equipo, oficinas, aulas y estudio de medios.

Y ahora quien se suma como vecino del combinado campeón del Mundo es Inglaterra. El conjunto comandado por el alemán Thomas Tuchel confirmó en las últimas horas su reserva en el Swope Soccer Village, que cuenta con una infraestructura valorada en 20 millones de dólares y que está ubicada a 37 kilómetros de la base seleccionada para los dirigidos por Lionel Scaloni.

Al igual que la Albiceleste, la federación inglesa busca reducir los tiempos de desplazamiento para sus primeros tres duelos (Grupo L) para la Copa de Mundo de Estados Unidos, México y Canadá que serán frente a Croacia (Dallas), Ghana (Massachusetts,) y Panamá (Nueva Jersey).

Argentina e Inglaterra podrían cruzarse en la Semifinal de la Copa del Mundo

El sorteo que la FIFA realizó el pasado 5 de diciembre en Washington dejó establecido cómo será cada uno de los 12 grupos (a falta simplemente de que se defina el Repechaje de la UEFA y el Torneo Internacional) y los posibles cruces de la instancia de partidos a eliminación directa, que por primera vez en la historia comenzará desde los 16vos de Final.

Teniendo en cuenta lo que arrojó este evento, la Selección Argentina podría medirse a Inglaterra en la Semifinal, siempre que tanto la Albiceleste como los británicos queden primeros de sus zonas y avancen cada instancia subsiguiente. De esta manera, el cruce se concretaría el 14 de julio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

