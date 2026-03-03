El veredicto de la hinchada del Benfica en su reencuentro con Gianluca Prestianni

Gianluca Prestianni, si bien ya salió del centro de la escena mundial, en Portugal se mantiene su repercusión, luego de lo que fue el altercado que protagonizó con el futbolista del Real Madrid Vinícius Junior, el pasado 17 de febrero en el Estadio Da Luz en uno de los encuentros correspondientes a la ida de los Play Off de la Champions League 2025/2026.

El exjugador de Vélez, luego de una resolución provisoria de la UEFA que lo sancionó por una fecha, no pudo decir presente en el Estadio Santiago Bernabéu para el juego decisivo de la llave (el Madrid ganó 2 a 1 y se quedó con la clasificación a los Octavos de Final de la competencia continental).

Por lo que el reencuentro de Gianluca Prestianni con sus compañeros y los hinchas en un campo de juego, fue recién este lunes dos de marzo en el compromiso que el Benfica disputó ante el Gil Vicente en el Estadio Ciudad de Barcelos por la jornada 24 de la Primeira Liga (ganaron las Águilas 2 a 1 con tanos de Vangelis Pavlidis y Andreas Schjelderup).

El oriundo de Ciudadela fue titular. Jugó 70 minutos hasta que José Mourinho decidió reemplazarlo por Dodi Lukébakio. Fue ahí cuando al bordear el campo de juego camino al banco de suplentes, Prestianni tuvo su encuentro con la hinchada del Benfica. La tribuna visitante entera lo aplaudió, una clara señal del respaldo al futbolista que fue acusado de racismo por Vinícius.

Las declaraciones de José Mourinho sobre Gianluca Prestianni

José Mourinho, si bien no tomó partido ni por Gianluca Prestianni ni por Vinícius Júnior, sí aclaró que si la UEFA comprueba la culpabilidad del argentino, su relación con él será diferente: ”Si, lo repito muchas veces, mi jugador no respetó estos principios, que son míos y del Benfica, su carrera con un entrenador llamado Mourinho y en un club como el Benfica llega a su fin”.

¿Cuál será la sanción de la UEFA para Gianluca Prestianni?

Benfica cree que la sanción de la UEFA se dará a conocer después de mediados de marzo, teniendo en cuenta los plazos habituales que demandan los casos similares a los de la acusación a Gianluca Prestianni. En caso de que la entidad considere que es culpable, podría llegar a recibir hasta 10 fechas de sanción en competiciones internacionales (Champions, Europa League o Conference Legue).

