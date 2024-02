El mundo fútbol se ha revolucionado por completo con el anticipo del próximo gran cambio de reglamento: la tarjeta azul. Sin embargo, la posibilidad de ver jugadores salir por 10 minutos del campo no es lo único que cambiaría, al menos de ser por Erling Halaand.

El goleador de la última Premier League y una de las máximas estrellas del fútbol mundial ha presentado su propia propuesta de cambio de reglamento en el deporte. No obstante, su cambio no es tan disruptivo como la incorporación de una nueva tarjeta, e incluso podría ser tildado de absurdo, ya que tiene que ver con los laterales.

“Lo que me molesta es el tema de los laterales”, declaró Haaland en el podcast que realiza la propia media del Manchester City, al ser consultado sobre una regla que cambiaría en el fútbol. “Realmente no conozco las reglas, pero no debería importar si lo sacas hacia arriba o hacia abajo”, agregó.

Casualmente, el City ha sufrido algunos cobros por lateral “mal sacado” en sus últimos partidos, y Halaand se refirió a cómo modificaría el reglamento: “Si quieres lanzarlo de una forma u otra, no importa. Tan sólo debería hacer falta tener las dos manos en el balón y lanzarlo”, explicó.

Otras dos modificaciones que haría Haaland con respecto a los laterales

El delantero noruego se expresó también sobre otros dos detalles que modificaría con respecto a los laterales, más allá de “sólo tener que tener las dos manos en el balón”.

Y tienen que ver con los dos puntos que más irritan a los jugadores a la hora de sacar laterales: los metros ganados sin sacar y el tiempo que se toman antes de poner el balón en juego: “Veremos que pasa en el futuro, pero también es necesario un cierto tiempo límite para sacar un lateral, y la cantidad de metros que puedes ganar. Poner una marca límite hasta donde puedan moverse al sacar”, detalló.

El fútbol en pleno proceso de cambio

Durante muchos años el fútbol se mantuvo estático, sin modificaciones en su reglamento, y varios culpan a ello por la caída de audiencia y fanatismo por el deporte. Pero en estos últimos años hemos visto varias novedades.

La tarjeta azul es el próximo cambio de impacto a llevarse a cabo en el fútbol, y puede ser el más impactante desde la implementación del VAR, un par de años atrás.

Pero también ha habido varios cambios minúsculos como el que propone Haaland, y los podemos ver en las limitaciones impuestas a los arqueros en los penales, o el no cobrar un fuera de juego si el jugador en infracción evita participar de la jugada.

Veremos si la junta internacional del fútbol toma en consideración las apreciaciones de Haaland, o si hacen caso omiso y prefieren mantener los laterales como hasta ahora.