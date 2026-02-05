España reemplazará a Argentina en la previa de la Copa del Mundo 2026

La Selección Argentina tenía como posibilidad jugar dos amistosos en los Estados Unidos en la fecha FIFA de junio, a días del inicio de la Copa del Mundo 2026 (el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca está pautado para el jueves 11, mientras que la Albiceleste debutará el martes 16 contra Argelia en Kansas City).

Uno iba a ser contra México y el otro frente a Honduras, bajo el marco de los ensayos que pretende realizar el entrenador del combinado nacional, Lionel Scaloni, para ajustar las últimas piezas de cara a lo que, en definitiva, se tratará de la defensa del título obtenido el 18 de diciembre del 2022 en el Estadio Icónico de Lusail de Doha, Qatar.

No obstante, las autoridades implicadas no ahondaron en estas alternativas, con lo cual, los partidos que pretenden encarar los equipos nacionales de la Concacaf carecen de rivales. Sin embargo, para el Tri ya apareció un candidato muy taquillero que estaría dispuesto a tomar el cupo que quedó vacante y que en un primer momento parecía corresponderle a Argentina.

Se trata de España, que espera disputar dos amistosos antes de lanzarse a la búsqueda de su segunda estrella (la primera fue en Sudáfrica 2010). La intención de la Real Federación Española de Fútbol es la de concretar un encuentro de exhibición en el Estadio Metropolitano (la casa del Atlético de Madrid) y después viajar a Norteamérica para afrontar una última prueba.

Y en ese sentido, conforme al diario AS, todo apunta a que sea contra la Selección de México en la Conferencia Este de los Estados Unidos, días antes de lo que será su debut en el Mundial contra Cabo Verde, el 15 de junio en el Mercedes-Benz Stadium de la ciudad de Atlanta.

El cronograma de España antes de la Copa del Mundo 2026

De momento, el camino de la Selección de España hacia la Copa del Mundo 2026 será de la siguiente manera. En la fecha FIFA de marzo chocará con Argentina el viernes 27 por la Finalissima. Después, se medirá a Egipto en un amistoso el lunes 30, ambos encuentros en el Estadio Lusail de Doha.

En junio, lo descrito, entre el lunes primero y el martes nueve, intentará jugar un partido en el Estadio Metropolitano de Madrid y otro en los Estados Unidos con México. Ya después vendrán los compromisos con Cabo Verde (15/6), Arabia Saudita (21/6) y Uruguay (26/6) por el Grupo H del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

