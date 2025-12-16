México le insiste a un DT argentino para el post del Mundial 2026

Javier Aguirre se encuentra al frente de la Selección de México por tercera vez. Ya estuvo entre 2001 y 2002, entre 2009 y 2010 y ahora desde 2024, ya con el foco puesto en lo que será el papel del combinado que comanda en la Copa del Mundo del 2026 en la que actuará como uno de los anfitriones junto a Estados Unidos y México.

Pero la realidad es que el Vasco viene siendo bastante criticado por los hinchas y la prensa de país norteamericano, puesto que hace 6 partidos que no gana y ninguno de ellos los disputó ante rivales considerados potencias mundiales. Empató con Japón, Corea del Sur, Ecuador y Uruguay, y perdió con Colombia (por goleada 4 a 0) y Paraguay.

Por lo tanto, no está llegando de la mejor manera a la Copa del Mundo. No obstante, en México entienden que, a menos de 6 meses de su debut frente a Sudáfrica en el Estadio Azteca (11 de junio), a esta altura ya es tarde para pensar en un cambio, aunque sí ya tienen un nombre anotado para después de mediados del año que viene.

El apuntado es ni más ni menos que Antonio Mohamed, quien este año arrasó con todo lo que se le interpuso en el camino como estratega del Deportivo Toluca. Se adjudicó el Torneo Clausura y Torneo Apertura, el Trofeo Campeón de Campeones y la Campeones Cup (certamen que enfrenta al campeón de la Liga MX con el de la MLS).

Sin embargo, el Turco, que ya fue sondeado por la federación mexicana en otras oportunidades, se mantiene en la postura de no dirigir al Tri. ”Ya sé que te hemos preguntado hasta la saciedad sobre la selección mexicana, tú dices que el tren ya pasó, pero… Nunca digas ‘nunca”’, le comentaron en el programa Fútbol Picante de la señal ESPN México.

A lo que el exentrenador de Huracán e Independiente, entre otros, expresó: ”No, ya dije ‘nunca’. Para mí ya está. Quizás el día de mañana me arrepienta. Pero a mi hay cosas que me duelen y ya está. Nunca más. Es como que me digan de volver al América, pero al América no vuelvo más.

Publicidad

Publicidad

El cronograma de México en la Copa del Mundo 2026

ver también Al Turco Mohamed lo tildaron de barrabrava en México y salió al cruce: ”Que venga a ver si tiene huevos”

ver también Argentina y España, por contrato, no se presentarán como todos creen en la Finalissima

La Selección Mexicana, cabeza del Grupo A, disputará sus tres partidos de la primera fase en suelo nacional: inaugurará el torneo el 11 de junio de 2026 frente a Sudáfrica en el Estadio Azteca (Ciudad de México); posteriormente viajará a Guadalajara para enfrentar a Corea del Sur el 18 de junio en el Estadio Akron; y cerrará la fase de grupos regresando al Estadio Azteca el 24 de junio para medirse ante el ganador del repechaje europeo (que saldrá entre Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o Irlanda).

En síntesis

Javier Aguirre suma 6 partidos sin victorias con México rumbo al Mundial 2026.

En México apunta a Antonio Mohamed tras ganar el Apertura y Clausura con Toluca.

El Turco confirmó en ESPN que “nunca” dirigirá a la Selección de México.