Argentina y México se volverán a ver las caras en una Copa del Mundo. Ahora, luego de lo que fue aquel recordado 2 a 0 con goles de Lionel Messi y Enzo Fernández en la Fase de Grupos de Qatar 2022 y del choque que terminó por el mismo resultado gracias a Maher Carrizo y a Mateo Silvetti en los Cuartos de Final del campeonato Sub 20 de este año en Chile, el que los cruzará será el Mundial Sub 17 de Qatar 2025.

El partido se llevará a cabo bajo el marco de los 16vos de Final. Argentina terminó siendo el participante con mejores números en la primera instancia con 9 unidades y una diferencia de gol de +9. En tanto que su rival de turno acabó entrando por la ventana a la fase de eliminación al ubicarse como el 8vo mejor tercero (el último cupo disponible).

México cerró su intervención en el Grupo F con 3 puntos y -3 de diferencia de gol, mismas cifras que Arabia Saudita. Sin embargo, como el elenco de Oriente Medio recibió 8 amonestaciones, los aztecas, que vieron 7 tarjetas amarillas, se quedaron con el pasaje a los primeros 16vos de Final de la historia de las Copas Mundiales.

Frente a este escenario, medios de comunicación del país norteamericano remarcaron la situación crítica del combinado dirigido por Carlos Cariño y hasta alguno de ellos dieron a entender que ven improbable una victoria frente a Argentina para mantenerse en el certamen.

”Con solo una victoria en tres partidos, el Tricolor enfrentará ahora a una poderosa Albiceleste, que llega con paso perfecto y nueve puntos”, publicó La Vanguardia, que sobre este tema, amplió: ”La Selección Mexicana Sub-17 logró mantenerse con vida en el Mundial de Qatar 2025 gracias a una combinación improbable de resultados y al criterio de Fair Play, convirtiéndose en el último equipo en asegurar su pase a los Dieciseisavos de Final”.

Publicidad

Publicidad

Por su parte, Récord, subrayó los reiterados enfrentamientos entre los seleccionados: ”México vs. Argentina nuevamente en un Mundial: Tri y Albiceleste chocarán en el Sub-17. En Récord recordamos las duras eliminaciones que ha sufrido la Selección Mexicana con Argentina, que se ha convertido en el principal rival en diversas instancias de competencias internacionales, especialmente dentro de los Mundiales”.

ver también Dónde ver Argentina vs. México por el Mundial Sub 20: qué canal lo transmite y a qué hora empieza

ver también Se confirmó el rival de la Selección Argentina en los 16avos de final del Mundial Sub 17

ESTO EN LÍNEA: ”Luego de conseguir de forma milagrosa su pase a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo Sub 17 de Qatar 2025, se confirmó el México vs Argentina como el duelo para esta instancia en la que buscarán acceder a la siguiente ronda”.

TV Azteca: ”Calientan el México vs Argentina del Mundial Sub-17: ‘Quieren jugar o irse con dignidad’. Previo al juego de México vs Argentina de los 16avos de Final, los aficionados de la albiceleste menosprecian al conjunto azteca en el Mundial Sub-17”

Publicidad

Publicidad

El Financiero: ”¡De panzazo! México está en dieciseisavos de final del Mundial Sub-17; va contra Argentina. México avanza a los dieciseisavos del Mundial Sub-17 tras la derrota de Arabia Saudita ante Mali, que definió los boletos de los mejores terceros lugares”.

¿Cuándo juegan Argentina y México los 16vos de Final del Mundial Sub 17?

El partido de dieciseisavos de final del Mundial Sub-17 de Qatar 2025 entre Argentina y México se disputará el viernes 14 de noviembre de 2025 a las 17:45 horas de Qatar (11:45 de Argentina).

En síntesis

Argentina y México se enfrentarán en los 16vos de Final del Mundial Sub-17 de Qatar 2025 .

y se enfrentarán en los del Mundial Sub-17 de . México clasificó como el 8vo mejor tercero , gracias al criterio de Fair Play sobre Arabia Saudita (7 vs. 8 amonestaciones).

, gracias al criterio de sobre Arabia Saudita (7 vs. 8 amonestaciones). La selección de Carlos Cariño (México) cerró la Fase de Grupos con 3 puntos y -3 de diferencia de gol.

Publicidad