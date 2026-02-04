Giuliano Simeone contó que, en el Atlético de Madrid, intenta diferenciarse del Cholo

Tener un padre que fue una figura del fútbol europeo no debe ser fácil para un hijo que intenta hacer su camino en el mismo rubro. Mucho menos, si encima es tu entrenador y al mismo tiempo es considerado una leyenda del club en el que jugás. Eso es lo que carga en sus espaldas Giuliano Simeone en el Atlético de Madrid con su técnico y padre Diego Simeone.

El Cholo es parte de la historia grande del Atleti al ser campeón como jugador de LaLiga y de la Copa del Rey en la temporada 1995/1996 y por ser, en la actualidad, el estratega con más años al frente del primer equipo. Ya son 15 temporadas, periodo en el que, además, se transformó en el que más partidos condujo a un equipo en partidos de LaLiga de España.

Por lo que el esfuerzo de Giuliano Simeone debió ser el doble para poder instalarse como una de las opciones de mitad de cancha hacia adelante en el Atlético de Madrid. De hecho, al principio, cuando fue incluido al plantel luego del Torneo Masculino de Fútbol de los Juegos Olímpicos de París 2024, la prensa criticó la decisión de Diego.

Al respecto de toda esta situación, el hoy futbolista de la Selección Argentina (todo indica que, salvo imponderables, tiene un cupo asegurado en la lista de convocados de Lionel Scaloni para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026) compartió una infidencia con la que devela que, en cierto punto, ser hijo del Cholo es un factor que, cuanto menos, tiene en cuenta.

”Cuando subí al filial, por primera vez iba a tener un nombre en la camiseta. Yo me acordaba que Gianluca ponía un ‘G. Simeone’, mi hermano más grande ‘Simeone’, mi papá ‘Simeone’. Todos ‘Simeone’. Y yo siempre quise formar mi camino más allá del apellido y fue una decisión que me costó, pero por eso puse ‘Giuliano’ en la camiseta para que me conozcan por mí mismo, por mi nombre”, expresó el futbolista en cuestión en conversación con Jorge Valdano.

Además, agregó que fue un tema que generó controversia en su círculo más cercano: ”Esa decisión me gustó. La fui pensando, la hablé con mi familia, con mi novia, había opiniones de todo tipo, pero fue una decisión que la tomé y que me gustó porque quiero que me conozcan como soy yo: Giuliano”.

Los números de Giuliano Simeone en el Atlético de Madrid

Giuliano Simeone, de momento, acumula 81 presencias en el Atlético de Madrid, con los que registra 9 goles y 16 asistencias. Gracias a su performance, la institución de la capital española le extendió el vínculo hasta mediados del 2030 con una cláusula de rescisión de 40 millones de euros.

Por otra parte, en la Selección Argentina ya registra 1 gol (vs. Brasil por las Eliminatorias) en 9 partidos. Desde que fue citado en noviembre del 2024 siempre fue incluido por Lionel Scaloni en cada fecha FIFA, a pesar de que contra Angola en noviembre del 2025 no pudo estar por no poseer la vacuna contra la fiebre amarilla.

