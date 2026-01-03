Este sábado 3 de enero, se enfrentan RCD Espanyol y FC Barcelona por la fecha 18 de LaLiga 2025-2026 en el RCDE Stadium. El encuentro comienza a las 17:00 horas y se puede ver por DSports y Dgo. Además, el árbitro es Víctor García.
Espanyol vs. Barcelona EN VIVO y ONLINE vía DSports y Dgo por LaLiga 2025-2026: minuto a minuto
El clásico de la ciudad se disputa en el RCDE Stadium, y cuenta con el arbitraje de Víctor García. Seguí el minuto a minuto por BOLAVIP.
¿Cómo llegan al derbi?
Espanyol acumula 10 triunfos, 3 empates y 4 caídas en lo que va de la temporada, lo que le permite estar en la quinta ubicación de la tabla de posiciones con un total de 33 unidades. En la última jornada, derrotó por 2-1, en San Mamés, a Athletic Club.
Por su parte, Barcelona es el líder del certamen. Ya suma 15 victorias, 1 empate y 2 derrotas, que lo mantienen con 46 puntos y mira a todos desde arriba. Su última presentación fue contra Villarreal, en el Estadio de la Cerámica, y ganó por 2-0.
La posible formación de Barcelona vs. Espanyol
Joan García; Jules Koundé, Gerard Martin, Pau Cubarsí, Alejandro Balde; Èric Garcia, Pedri, Fermín López; Raphinha, Lamine Yamal y Ferran Torres. DT: Hansi Flick.
La posible formación de Espanyol vs. Barcelona
Marko Dmitrović; Carlos Romero, Leandro Cabrera, Fernando Calero, Omar El Hilali; Urko González, Edu Exposito, Pół Lozano; Tyrhys Dolan, Pere Milla y Roberto Fernández. DT: Manolo González.
