Es tendencia:
logotipo del encabezado
La Liga

Espanyol vs. Barcelona EN VIVO y ONLINE vía DSports y Dgo por LaLiga 2025-2026: minuto a minuto

El clásico de la ciudad se disputa en el RCDE Stadium, y cuenta con el arbitraje de Víctor García. Seguí el minuto a minuto por BOLAVIP.

¿Cómo llegan al derbi?

Espanyol acumula 10 triunfos, 3 empates y 4 caídas en lo que va de la temporada, lo que le permite estar en la quinta ubicación de la tabla de posiciones con un total de 33 unidades. En la última jornada, derrotó por 2-1, en San Mamés, a Athletic Club.

Por su parte, Barcelona es el líder del certamen. Ya suma 15 victorias, 1 empate y 2 derrotas, que lo mantienen con 46 puntos y mira a todos desde arriba. Su última presentación fue contra Villarreal, en el Estadio de la Cerámica, y ganó por 2-0.

Publicidad

La posible formación de Barcelona vs. Espanyol

Joan García; Jules Koundé, Gerard Martin, Pau Cubarsí, Alejandro Balde; Èric Garcia, Pedri, Fermín López; Raphinha, Lamine Yamal y Ferran Torres. DT: Hansi Flick.

La posible formación de Espanyol vs. Barcelona

Marko Dmitrović; Carlos Romero, Leandro Cabrera, Fernando Calero, Omar El Hilali; Urko González, Edu Exposito, Pół Lozano; Tyrhys Dolan, Pere Milla y Roberto Fernández. DT: Manolo González.

Por Julián Mazzara

Seguí a Bolavip en Google!
Espanyol y Barcelona disputan el primer clásico del año.
© Prensa Barcelona / Prensa EspanyolEspanyol y Barcelona disputan el primer clásico del año.

Este sábado 3 de enero, se enfrentan RCD Espanyol y FC Barcelona por la fecha 18 de LaLiga 2025-2026 en el RCDE Stadium. El encuentro comienza a las 17:00 horas y se puede ver por DSports y Dgo. Además, el árbitro es Víctor García.

julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Gracias Aptra: los Premios Toti 2025 a los mejores del año, con Mastantuono, Cavani y Borja consagrados

ggrova
german garcía grova

Manchester City le abre la puerta al Diablito Echeverri para jugar en River

Lee también
Dónde ver Espanyol vs. Barcelona por LaLiga 2025-2026: qué canal lo transmite y a qué hora empieza
Fútbol europeo

Dónde ver Espanyol vs. Barcelona por LaLiga 2025-2026: qué canal lo transmite y a qué hora empieza

Fue MVP en la NFL, compró un club para enfrentar al Barcelona y festejó con una cerveza el triunfo ante el Atlético de Julián Álvarez
Fútbol europeo

Fue MVP en la NFL, compró un club para enfrentar al Barcelona y festejó con una cerveza el triunfo ante el Atlético de Julián Álvarez

Así fue el atropello masivo de un auto que detuvo el partido entre Espanyol y Barcelona
Fútbol europeo

Así fue el atropello masivo de un auto que detuvo el partido entre Espanyol y Barcelona

Promesas incumplidas, traición y polémica: Maxi Silvera se fue mal de Peñarol y fichó por Nacional
Fútbol Sudamericano

Promesas incumplidas, traición y polémica: Maxi Silvera se fue mal de Peñarol y fichó por Nacional

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo