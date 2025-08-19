Fue MVP en la NFL, compró un club para enfrentar al Barcelona y festejó con una cerveza el triunfo ante el Atlético de Julián Álvarez

El fútbol está ganando una popularidad inusitada en Estados Unidos, producto de la llegada de Lionel Messi a la MLS. Eso ha llevado a grandes figuras y estrellas del país norteamericano a optar por invertir sus millones en el deporte que más está progresando en popularidad dentro de su tierra. Tom Brady fue uno de los primeros, y ahora otra estrella de la NFL se suma a él.

Mientras Brady se convirtió en propietario del Birmingham City, quien ha decidido ir directamente por clubes de primera división es J.J. Watt, MVP Defensivo del Pro Bowl en 2015, 3 veces Jugador Defensivo del Año, dos veces líder en Sacks y miembro del Equipo All-Decade 2010s de la NFL, que se retiró de la actividad en 2022.

En la NFL recuerdan a J.J. Watt como uno de los mejores defensivos de todos los tiempos.

Watt, que en 2023 se transformó en dueño minoritario del Burnley -recién ascendido a la Premier League-, ahora es la cara visible del nuevo grupo propietario del Espanyol de Barcelona. El objetivo es romper con la hegemonía histórica del FC Barcelona en la ciudad, y han empezado con el pie derecho, sorprendiendo al Atlético de Madrid en la primera fecha de LALIGA.

De hecho, JJ Watt, con su reconocido carisma, ya ha empezado a conectar con los fanáticos y subió un video tomándose una cerveza con los Periquitos, hinchas del club, que se hicieron presente en el Corneprat para ver la victoria por 2 a 1 de los suyos ante el Atleti.

J.J. Watt y su grupo inician un nuevo movimiento de multipropiedad en Europa

El Velocity Sport Limited (VSL) es la parte deportiva del grupo ALK Capital, que se convirtió en el nuevo dueño mayoritario del Espanyol de Barcelona. La figura de J.J. Watt será la cara visible del club, como nuevo inversor minoritario, de la misma forma que acciona en el Burnley de la Premier League.

Ambos clubes serán independientes pero trabajarán bajo el mismo grupo y capital, algo que se está volviendo cada vez más normal dentro del fútbol europeo y a raíz de lo cual seguramente empecemos a ver futbolistas saltar de un club a otro en cesiones que benefician a ambas partes.

J.J. Watt, nuevo propietario del Espanyol, con su grupo Velocity Sport Limited, parte del ALK Capital.

En cualquier caso, el objetivo final del Espanyol será llegar a competir con el Barcelona tanto en lo deportivo como en lo social dentro de la ciudad y la inyección de capital del grupo, y con J.J. Watt como cara visible, buscarán hacerlo.