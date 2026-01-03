Comienza el año para RCD Espanyol y también para FC Barcelona, que se ven las caras por la fecha 18 de LaLiga 2025-2026, en el RCDE Stadium. Pese a la gran diferencia de jerarquía que hay entre ambos equipos, solamente los separan 13 unidades en la tabla de posiciones.
En la actualidad, los comandados por Manolo González se encuentran en la quinta ubicación, con 33 puntos, y por ahora clasifican a la próxima edición de la UEFA Europa League. Por su parte, los de Hansi Flick lideran el certamen con 46 porotos y, si el certamen finalizara hoy, se consagrarían campeones.
Dónde ver Espanyol vs. Barcelona por LaLiga 2025-2026: qué canal lo transmite y a qué hora empieza
El partido entre RCD Espanyol y FC Barcelona a través de DSports y DGo, la plataforma de streaming que posee la misma señal.
Tabla de posiciones de LaLiga 2025-2026
DATOS CLAVES
- RCD Espanyol y FC Barcelona se enfrentan por la fecha 18 de LaLiga 2025-2026.
- Los dirigidos por Hansi Flick lideran con 46 puntos contra los 33 que posee el equipo de Manolo González.
- La transmisión del partido será a través de la señal DSports y DGo.