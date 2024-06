El proyecto del Paris Saint-Germain está en uno de sus peores momentos desde la adquisición fondo catarí en 2011. Kylian Mbappé, el jugador bandera del fútbol francés, abandonó el club en condición de libre y decidió unirse a un competidor directo por la Champions League como lo es el Real Madrid. Para colmo, su hermano decidió seguirle el rastro.

Ethan Mbappé también era una de las grandes promesas del PSG, pero el joven de apenas 17 años edad y de gran prospecto en el fútbol europeo tomó la difícil decisión de seguir su carrera fuera del campeón de la Ligue 1 y lo anunció a través de un sentido comunicado en redes sociales.

La carta despedida de Ethan Mbappé en PSG

“Con mi alma de niño y seguidor desde que naciste, te encontré ojos llenos de sueños. Esto fue hace casi siete años y no tenía duda de que estaríamos en una aventura así juntos. Fue el comienzo de siete años cuando mi vida diaria y mi corazón vibraban en rojo y azul. Siete años de reuniones que me marcaron para siempre. Siete años de incalculables recuerdos humanos y deportivos.

Desde la infancia despreocupada hasta mis primeros pasos profesionales, has proporcionado la mejor base para el hombre y jugador que aspiro a ser. Por todo lo que me has traído, por todas estas grandes personas que pusiste en mi camino y por la manera en que me has hecho crecer, en el nombre del amor sincero que tengo por ti, te digo gracias y adiós PSG”.

¿Cuál va a ser el próximo club de Ethan Mbappé?

La noticia de que Ethan Mbappé se marchaba de PSG era un secreto a voces. No obstante, el jugador nacido en diciembre de 2006 todavía no anunció en qué club seguirá su carrera para intentar afianzarse en la máxima categoría.

Esto no significa que no haya conversaciones: desde Europa aseguran que, tras irse libre del Paris Saint-Germain, Ethan Mbappé se uniría a las filas del Lille una vez finalice su contrato en PSG el próximo 30 de junio. Para eso habrá que esperar hasta fin del mes corriente.