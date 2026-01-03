Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fútbol europeo

Hinchas de Roma critican a Paulo Dybala tras la derrota contra Atalanta: “¿Cuánto nos da Boca por él?”

La Loba dejó pasar la chance de ser escolta en la Serie A y la afición apuntó contra la Joya por una chance desperdiciada y su nivel actual, mientras crecen los rumores sobre su futuro.

Por Bruno Carbajo

Seguí a Bolavip en Google!
Paulo Dybala, de rendimiento cuestionado en la derrota de Roma contra Atalanta.
© GeminiPaulo Dybala, de rendimiento cuestionado en la derrota de Roma contra Atalanta.

El sábado de la Roma se tiñó de frustración. En un duelo clave, la Loba cayó 1-0 ante Atalanta y desperdició la chance de convertirse en el único escolta del Milan, líder de la Serie A. Con Paulo Dybala y Matías Soulé desde el arranque, el conjunto capitalino no encontró los caminos, pero el descontento de los hinchas no apuntó solo al funcionamiento colectivo, sino que dejó en el centro a la Joya, quien quedó marcado por una decisión desafortunada.

El momento que encendió la mecha de las críticas ocurrió cuando el cordobés aprovechó una mala salida del fondo rival y quedó mano a mano frente al arquero. Sin embargo, al considerar que el ángulo de tiro se cerraba, Dybala optó por no rematar y buscó un pase al medio para asistir a un compañero que llegaba por el centro. La ejecución fue imprecisa y la chance clara del empate se diluyó. Esa jugada fue el detonante para que los hinchas explotaran en redes, cuestionándole un serio bajón futbolístico.

Lo cierto es que los cuestionamientos no solo apuntaron a su rendimiento, sino a la incertidumbre sobre su futuro. Con su contrato finalizando al cierre de esta temporada, existen especulaciones sobre una renovación a la baja o una salida que alimenta la ilusión de Boca. En el medio, una gran cantidad de tifosi perdió la paciencia ante una temporada difícil desde los números: afectado por dos lesiones musculares, acumula dos goles y una asistencia en 14 partidos.

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
bruno carbajo
Bruno Carbajo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Gracias Aptra: los Premios Toti 2025 a los mejores del año, con Mastantuono, Cavani y Borja consagrados

ggrova
german garcía grova

Manchester City le abre la puerta al Diablito Echeverri para jugar en River

Lee también
En Italia aseguran que Roma le ofrecerá renovar a Paulo Dybala con una rebaja del 62,5% de su salario actual
Fútbol europeo

En Italia aseguran que Roma le ofrecerá renovar a Paulo Dybala con una rebaja del 62,5% de su salario actual

Gasperini sentenció el futuro de Paulo Dybala en Roma en medio de las charlas con Boca
Fútbol europeo

Gasperini sentenció el futuro de Paulo Dybala en Roma en medio de las charlas con Boca

En Italia sostienen que Paulo Dybala quiere seguir en Roma y Boca se aferra a la única alternativa para ficharlo
Boca Juniors

En Italia sostienen que Paulo Dybala quiere seguir en Roma y Boca se aferra a la única alternativa para ficharlo

Franco Colapinto lo reemplazó en Williams y comenzó oficialmente su carrera fuera de la Fórmula 1: “Súper emocionado”
FÓRMULA 1

Franco Colapinto lo reemplazó en Williams y comenzó oficialmente su carrera fuera de la Fórmula 1: “Súper emocionado”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo