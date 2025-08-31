Es tendencia:
Hinchas del Atlético de Madrid, tras su mal inicio en LaLiga, extrañan a Rodrigo De Paul

En el Colchonero entienden que falta Motorcito para el buen rendimiento del equipo de Diego Simeone.

Por Germán Carrara

Los hinchas del Atlético de Madrid admitieron que extrañan a Rodrigo De Paul tras el mal comienzo en LaLiga 2025/2026.
“Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde”. El refrán parece recrudecerse en el Atlético de Madrid con Rodrigo De Paul, tras el mal comienzo en LaLiga 2025/2026, en la que en apenas tres fechas, debido a una derrota y dos empates (2 a 1 con el Espanyol y 1 a 1 con el Elche y el Deportivo Alavés), ya se alejó 7 puntos del Real Madrid y está a 3 de la zona de clasificación a las copas de la UEFA.

En su momento, los hinchas y parte de la comisión directiva del Colchonero, apuntaban a Motorcito por su actitud. Sentían, en resumidas cuentas, falta de compromiso con las competencias del equipo y que estaba más pendiente de los partidos de la Selección Argentina y de hacer mediática su relación con Tini Stoessel.

Pero claro, lo cierto es que Rodrigo De Paul ya forma parte del pasado del Atlético de Madrid. El ex Racing se encuentra en el Inter Miami, con el cual, de hecho, tiene altas chances de conseguir su primer título, con la Final que disputará por la Leagues Cup 2025 frente al Seattle Sounders en el Lumen Field.

Y frente a los malos resultados y la falta de buen juego, los hinchas del club de la capital española reconocieron que lo empezaron a extrañar. ”Queda claro que De Paul sostenía medio equipo. Era el mejor centrocampista de la plantilla muy por delante del resto. Me trataron de loco por decir una y otra vez que no debía irse”, escribió uno de los hinchas del Atleti en Twitter, comentario que enseguida empezó a reunir adeptos.

”Totalmente de acuerdo. Decían que Barrios era mejor y creo que se va a quedar en un Oliver Torres de la vida. El chaval con balón tiene muy poquita personalidad”, ”Estoy en tu barco y lo avisé” y ”Dije exactamente lo mismo” fueron otras de las opiniones entre tantas otras de los aficionados del Atlético de Madrid que echan de menos al Campeón del Mundo.

Atlético de Madrid necesita una victoria urgente en LaLiga

El Atlético de Madrid buscará en su próximo partido con el Villarreal CF como local en el Estadio Metropolitano -post fecha FIFA de septiembre- obtener su primer triunfo en LaLiga 2025/2026, lo cual es totalmente urgente para mejorar su situación, puesto que hasta el momento suma solo dos unidades y se ubica en el puesto 16.

Es decir, si no se topa con el triunfo en la próxima jornada ante el Submarino Amarillo, puede caer a puestos de descenso, una situación totalmente subsanable porque restan 34 fechas, pero que no deja de ser alarmante para el elenco de Diego Simeone, que aspira con pelear el título y clasificar a la Champions League del próximo año.

germán carrara
Germán Carrara

