Semanas atrás, Emiliano Martínez fue vinculado con el Manchester United. Incluso, el propio Dibu pareció despedirse de la hinchada del Aston Villa en el último partido de local de la temporada pasada. No obstante, las conversaciones entre los clubes se enfriaron, principalmente, por el alto salario del campeón del mundo en Qatar 2022.

Por lo tanto, los Diablos Rojos comenzaron la campaña 2025/2026 con André Onana, el mismo arquero con el que venían contando hasta el momento. Sin embargo, el mal comienzo en este nuevo ciclo tanto en la Premier League (con una derrota con el Arsenal, empate con el Fulham y un agónico triunfo con el Burnley como local) como en la FA Cup (eliminado en Segunda Ronda por el Grimsby de la cuarta categoría de Inglaterra) generó que volviera desesperadamente el interés por el ex Independiente.

Es que el guardameta camerunés estuvo muy por debajo de su rendimiento. Incluso, fue apuntado como el máximo responsable de la sorpresiva derrota con el Grimsby, por su mala salida al querer cortar un centro en el 2 a 0 y por su falta de intuición en los 13 penales que le patearon en la definición (tanda que terminó 12 a 11 para el modesto equipo).

En consecuencia, de acuerdo a Fabrizio Romano y The Sun, los contactos se retomaron en las últimas horas, pero ya sin mucho margen para ponerse de acuerdo, puesto que el mercado de pases cierra este lunes primero de septiembre a las 18 horas del Reino Unido. Es decir, le quedan algo más de 24 horas para concretar la transferencia del Dibu Martínez.

Emiliano Martínez ya inició la temporada con el Aston Villa

Emiliano Martínez, que no estuvo en la primera fecha de la Premier League contra el Newcastle, debido a que tenía que cumplir una fecha de suspensión, se hizo presente en el duelo que el Aston Villa perdió 1 a 0 con el Brentford en el Gtech Community Stadium. Además, fue citado para el juego con el Crystal Palace de este domingo 31 de agosto.

Publicidad

Publicidad

El competidor del Dibu Martínez para llegar al Manchester United

Dibu Martínez no es la única alternativa que maneja el Manchester United para reforzar el puesto de arquero en el cierre del mercado de pases. Por el que también se encuentran en conversaciones es por Senne Lammens, guardameta de 23 años del Royal Antwerp Football Club de la Primera División de Bélgica.

ver también Xabi Alonso sobre el gol en posición adelantada de Giuliano Simeone: ”Me sorprendió”