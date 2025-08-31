Eduardo Coudet se prendió a la polémica por el gol de Giuliano Simeone: ”Se ve claramente”

El partido que el Deportivo Alavés y el Atlético de Madrid disputaron en el Estadio Mendizorroza este sábado 30 de agosto por la tarde de España, parecía ser uno más de la tercera jornada de LaLiga 2025/2026. No obstante, despuntó una de las mayores polémicas con el VAR en el último tiempo en el fútbol europeo.

Es que Giuliano Simeone, cuando apenas iban 7 minutos del primer tiempo, anotó el gol de la ventaja transitoria para el Colchonero (luego a los 14, mediante Carlos Vicente de penal, vendría el 1 a 1 que fue el marcador final), en una secuencia que inició con una posición en la que estaba claramente en fuera de juego, algo que no fue percibido por los colaboradores del árbitro Víctor García Verdura.

Tanto fue el revuelo que se armó que Pablo González Fuertes, encargado del VAR en el Alavés vs. Atlético de Madrid, fue castigado por el Comité Técnico Arbitral de la Real Federación Española de Fútbol, apartándolo de la tarea que se le había asignado, también en el video análisis, para el Real Madrid vs. Mallorca que se jugó apenas dos horas más tarde.

A todo esto, el Deportivo Alavés, el principal perjudicado por esta situación, se proclamó al respecto, mediante su entrenador, Eduardo Coudet, que en conferencia de prensa dijo: “No soy el más indicado para comentarlo. Se ve claramente en las imágenes, pero a nivel interpretativo son los periodistas los que están más capacitados para bajar la realidad a la gente”.

Eduardo Iturralde González apuntó contra el VAR por el gol de Giuliano Simeone

En esa misma línea, Iturralde González, exárbitro español, en su intervención en el programa Carrusel Deportivo de la radio Cadena Ser, marcó su postura de manera categórica. “Estamos ante uno de los errores más graves en los últimos siete años de la utilización del VAR. Es un error grueso”.

Además explicó: ”Es fuera de juego de Giuliano porque no tiene dos jugadores por detrás de la pelota. Solo hay uno por detrás de él entre la línea de fondo y el argentino. Tiene que haber dos jugadores para ser legal. Desde una posición en fuera de juego, Gïuliano va a por el balón y la jugada termina en gol”.

Y sintetizó: ”El portero está por delante de tres defensores. El asistente, en este caso, no lo ve, pero el VAR lo tiene que ver. Es objetivo. Yo puedo defender los errores del VAR en cosas subjetivas, pero teniendo todas las repeticiones del mundo, que el VAR no haya podido ver la posición incorrecta de Giuliano, es un error muy grueso“.

