Es tendencia:
logotipo del encabezado
LaLiga

Eduardo Coudet se prendió a la polémica por el gol de Giuliano Simeone: ”Se ve claramente”

El Chacho no dudó en marcar que el Deportivo Alavés fue perjudicado en su encuentro con el Atlético de Madrid.

Por Germán Carrara

Eduardo Coudet dijo que la imagen del gol de Giuliano Simeone vs. Deportivo Alavés "es clara".
© Getty ImagesEduardo Coudet dijo que la imagen del gol de Giuliano Simeone vs. Deportivo Alavés "es clara".

El partido que el Deportivo Alavés y el Atlético de Madrid disputaron en el Estadio Mendizorroza este sábado 30 de agosto por la tarde de España, parecía ser uno más de la tercera jornada de LaLiga 2025/2026. No obstante, despuntó una de las mayores polémicas con el VAR en el último tiempo en el fútbol europeo.

Es que Giuliano Simeone, cuando apenas iban 7 minutos del primer tiempo, anotó el gol de la ventaja transitoria para el Colchonero (luego a los 14, mediante Carlos Vicente de penal, vendría el 1 a 1 que fue el marcador final), en una secuencia que inició con una posición en la que estaba claramente en fuera de juego, algo que no fue percibido por los colaboradores del árbitro Víctor García Verdura.

Tanto fue el revuelo que se armó que Pablo González Fuertes, encargado del VAR en el Alavés vs. Atlético de Madrid, fue castigado por el Comité Técnico Arbitral de la Real Federación Española de Fútbol, apartándolo de la tarea que se le había asignado, también en el video análisis, para el Real Madrid vs. Mallorca que se jugó apenas dos horas más tarde.

A todo esto, el Deportivo Alavés, el principal perjudicado por esta situación, se proclamó al respecto, mediante su entrenador, Eduardo Coudet, que en conferencia de prensa dijo: “No soy el más indicado para comentarlo. Se ve claramente en las imágenes, pero a nivel interpretativo son los periodistas los que están más capacitados para bajar la realidad a la gente”.

Eduardo Iturralde González apuntó contra el VAR por el gol de Giuliano Simeone

En esa misma línea, Iturralde González, exárbitro español, en su intervención en el programa Carrusel Deportivo de la radio Cadena Ser, marcó su postura de manera categórica. “Estamos ante uno de los errores más graves en los últimos siete años de la utilización del VAR. Es un error grueso”.

Además explicó: ”Es fuera de juego de Giuliano porque no tiene dos jugadores por detrás de la pelota. Solo hay uno por detrás de él entre la línea de fondo y el argentino. Tiene que haber dos jugadores para ser legal. Desde una posición en fuera de juego, Gïuliano va a por el balón y la jugada termina en gol”.

Publicidad

Y sintetizó: ”El portero está por delante de tres defensores. El asistente, en este caso, no lo ve, pero el VAR lo tiene que ver. Es objetivo. Yo puedo defender los errores del VAR en cosas subjetivas, pero teniendo todas las repeticiones del mundo, que el VAR no haya podido ver la posición incorrecta de Giuliano, es un error muy grueso“.

Xabi Alonso sobre el gol en posición adelantada de Giuliano Simeone: ”Me sorprendió”

ver también

Xabi Alonso sobre el gol en posición adelantada de Giuliano Simeone: ”Me sorprendió”

Diego Simeone, preocupado por su Atlético de Madrid: ”Tenemos mucho que mejorar”

ver también

Diego Simeone, preocupado por su Atlético de Madrid: ”Tenemos mucho que mejorar”

germán carrara
Germán Carrara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Armani convirtió su talón de Aquiles en su mayor virtud y ahora River solo quiere ganar por penales"

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

ggrova
german garcía grova

La millonaria oferta del Santos de Neymar por Marco Di Cesare que pone en alerta a Racing

Lee también
Los secretos del gurú del césped argentino que Coudet se lleva a Brasil
Fútbolargentino

Los secretos del gurú del césped argentino que Coudet se lleva a Brasil

Simeone, preocupado por su Atlético de Madrid: ''Tenemos mucho que mejorar''
Fútbol europeo

Simeone, preocupado por su Atlético de Madrid: ''Tenemos mucho que mejorar''

Mastantuono tuvo la nota más baja en el triunfo del Real Madrid sobre Mallorca
Fútbol europeo

Mastantuono tuvo la nota más baja en el triunfo del Real Madrid sobre Mallorca

Xabi Alonso sobre el gol en posición adelantada de Giuliano Simeone: ''Me sorprendió''
Fútbol europeo

Xabi Alonso sobre el gol en posición adelantada de Giuliano Simeone: ''Me sorprendió''

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo