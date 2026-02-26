Es tendencia:
logotipo del encabezado
Champions League

Wesley Sneijder denunció ”4 mil amenazas de muerte” desde Argentina por su opinión sobre Gianluca Prestianni

El exfutbolista neerlandés, actualmente comentarista de la Champions League, contó que recibió mensajes ofensivos desde la Argentina luego de dar su opinión sobre el episodio que protagonizaron Gianluca Prestianni y Vinícius Júnior.

Por Germán Carrara

Seguí a Bolavip en Google!
Wesley Sneijder contó que recibió 4 mil amenazas desde Argentina por su opinión contra Gianluca Prestianni.
Wesley Sneijder contó que recibió 4 mil amenazas desde Argentina por su opinión contra Gianluca Prestianni.

Wesley Sneijder fue una de las tantas personalidades del mundo del fútbol que compartió su veredicto respecto a la polémica que protagonizaron Gianluca Prestianni y Vinícius Júnior en la ida de los Play Off de la UEFA Champions League que disputaron Benfica y Real Madrid el pasado martes 17 de febrero en el Estadio Da Luz de Lisboa.

“Prestianni debería ser un hombre y no taparse la boca al decirle eso a Vinicius. Si lo vas a decir, al menos decilo sin taparte la boca”, comentó el exfutbolista, que tuvo su paso por el elenco merengue, además del Ajax, Inter de Milán y Galatasaray, a raíz de la controversia que acaparó la atención de los medios deportivos del planeta.

Pero eso no fue todo. Cuando en la señal Ziggo Sport repasaron la secuencia en la que Nicolás Otamendi le mostró a Vinícius los tatuajes de los títulos que obtuvo con la Selección Argentina, Sneijder disparó: ”¿Alguien vio lo que hizo Otamendi? Fue súper infantil. ¿Está bien de la cabeza? Literalmente, perdía 1-0… Si yo hubiera sido Vinicius, le habría respondido: ‘Messi ganó ese Mundial por ti, no tuviste nada que ver'”.

Al respecto, los medios de comunicación de la Argentina se hicieron eco de sus palabras. Y el ruido que tuvo en el país fue tan grande que, incluso, le llegó al propio Wesley Sneijder, quien contó durante la transmisión del encuentro de vuelta que se disputó en el Santiago Bernabéu que advirtió mensajes de todo tipo procedentes de tierras albicelestes.

”Recibí entre 4 mil y 5 mil amenazas de muerte por redes sociales de usuarios de Argentina por opinar sobre lo que pasó con Prestianni”, denunció el también ex Selección de Países Bajos cuando ya se había consumado la eliminación de la Champions League del Benfica y, por consiguiente, la clasificación a los Octavos de Final del Real Madrid.

Benfica espera la sentencia firme por Gianluca Prestianni

El Benfica espera que la sentencia por el caso Prestianni – Vinícius le llegue a mediados del mes de marzo. Ahora con el equipo luso eliminado de la competencia continental, la entidad que regula el fútbol en Europa y que sancionó al futbolista argentino con una fecha (razón por la que no pudo jugar en el Bernabéu), tendrá mayor margen para analizar lo sucedido y dar a conocer su decisión.

Publicidad
¿Llega a la Finalissima? Lautaro Martínez le aclara el panorama a Argentina con su lesión

ver también

¿Llega a la Finalissima? Lautaro Martínez le aclara el panorama a Argentina con su lesión

Mario Kempes sobre los rumores de Julián Alvarez y Barcelona: ”A lo mejor necesita cambiar de aires”

ver también

Mario Kempes sobre los rumores de Julián Alvarez y Barcelona: ”A lo mejor necesita cambiar de aires”

Germán Carrara
Germán Carrara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
Toti Pasman

Coudet tiene todo lo necesario para que los hinchas de River se olviden rápidamente de Gallardo

ggrova
German García Grova

Acuerdo de palabra para que Eduardo Coudet sea el próximo técnico de River

Lee también
La campaña de Corinthians contra el racismo que repudia lo sucedido entre Prestianni y Vinícius Jr.
Fútbol Sudamericano

La campaña de Corinthians contra el racismo que repudia lo sucedido entre Prestianni y Vinícius Jr.

Prestianni destrozó a UEFA y Real Madrid tras el rechazo a la apelación de Benfica: “Vergüenza dan”
Champions League

Prestianni destrozó a UEFA y Real Madrid tras el rechazo a la apelación de Benfica: “Vergüenza dan”

El club de la infancia de Prestianni salió a defenderlo tras la suspensión de UEFA: “Nunca agaches la cabeza”
Champions League

El club de la infancia de Prestianni salió a defenderlo tras la suspensión de UEFA: “Nunca agaches la cabeza”

Fue número 1 del mundo, ganó el US Open y propuso un cambio radical para el tenis
Tenis

Fue número 1 del mundo, ganó el US Open y propuso un cambio radical para el tenis

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo