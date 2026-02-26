Wesley Sneijder fue una de las tantas personalidades del mundo del fútbol que compartió su veredicto respecto a la polémica que protagonizaron Gianluca Prestianni y Vinícius Júnior en la ida de los Play Off de la UEFA Champions League que disputaron Benfica y Real Madrid el pasado martes 17 de febrero en el Estadio Da Luz de Lisboa.

“Prestianni debería ser un hombre y no taparse la boca al decirle eso a Vinicius. Si lo vas a decir, al menos decilo sin taparte la boca”, comentó el exfutbolista, que tuvo su paso por el elenco merengue, además del Ajax, Inter de Milán y Galatasaray, a raíz de la controversia que acaparó la atención de los medios deportivos del planeta.

Pero eso no fue todo. Cuando en la señal Ziggo Sport repasaron la secuencia en la que Nicolás Otamendi le mostró a Vinícius los tatuajes de los títulos que obtuvo con la Selección Argentina, Sneijder disparó: ”¿Alguien vio lo que hizo Otamendi? Fue súper infantil. ¿Está bien de la cabeza? Literalmente, perdía 1-0… Si yo hubiera sido Vinicius, le habría respondido: ‘Messi ganó ese Mundial por ti, no tuviste nada que ver'”.

Al respecto, los medios de comunicación de la Argentina se hicieron eco de sus palabras. Y el ruido que tuvo en el país fue tan grande que, incluso, le llegó al propio Wesley Sneijder, quien contó durante la transmisión del encuentro de vuelta que se disputó en el Santiago Bernabéu que advirtió mensajes de todo tipo procedentes de tierras albicelestes.

”Recibí entre 4 mil y 5 mil amenazas de muerte por redes sociales de usuarios de Argentina por opinar sobre lo que pasó con Prestianni”, denunció el también ex Selección de Países Bajos cuando ya se había consumado la eliminación de la Champions League del Benfica y, por consiguiente, la clasificación a los Octavos de Final del Real Madrid.

Benfica espera la sentencia firme por Gianluca Prestianni

El Benfica espera que la sentencia por el caso Prestianni – Vinícius le llegue a mediados del mes de marzo. Ahora con el equipo luso eliminado de la competencia continental, la entidad que regula el fútbol en Europa y que sancionó al futbolista argentino con una fecha (razón por la que no pudo jugar en el Bernabéu), tendrá mayor margen para analizar lo sucedido y dar a conocer su decisión.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Llega a la Finalissima? Lautaro Martínez le aclara el panorama a Argentina con su lesión