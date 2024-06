Inició su carrera en Chelsea, club en donde prometía mucho como lateral izquierdo. Llegó a ser campeón de la Champions League y hasta jugó una Eurocopa con la selección de Inglaterra. Sin embargo, a sus 34 años, y tras un año sin club, Ryan Bertrand anunció su retiro profesional en un programa de televisión.

Bertrand estuvo en Sky Sports, canal de televisión en Inglaterra, en donde anunció su decisión en vivo. “Sólo para aclarar oficialmente, me retiro del fútbol. Ha pasado un tiempo, pero me hacen muchas preguntas. ‘¿Cuándo volverás? ¿Qué estás haciendo?’. Entonces, sólo para hacerlo oficial, me retiro y espero con ansias los próximos pasos“, dijo.

A sus 34 años, le pone punto final a su carrera futbolística. Llevaba un año sin club tras terminar su contrato con Leicester City. Se lo recuerda por su paso por Chelsea en donde no se pudo afianzar, pero llegó a jugar un total de 57 partidos entre 2010 y 2013. El equipo en donde más jugó fue en Southampton con 240 encuentros entre 2014 y 2021.

Fue campeón con los ‘Blues’ de la Champions League 2011-12. Fue titular en la final ante Bayern Múnich donde jugó como volante por la izquierda en el equipo de Roberto Di Matteo.

Con la Selección de Inglaterra disputó 19 partidos internacionales jugando mayormente partidos amistosos, junto con partidos de Eliminatorias para la Eurocopa y el Mundial. Disputó un encuentro en la Eurocopa 2016: fue titular en el empate sin goles ante Eslovaquia por fase de grupos.

Arriba: Daniel STURRIDGE, Chris SMALLING, Joe HART, Gary CAHILL, Eric DIER, Jordan HENDERSON. Abajo: Jack WILSHERE, Adam LALLANA, Jamie VARDY, Ryan BERTRAND, Nathaniel CLYNE (IMAGO / Sven Simon).

La nueva vida de Ryan Bertrand lejos del fútbol: éxito como empresario

Ryan Bertrand, desde hace varios años, incluso cuando todavía estaba metido en el fútbol, empezó a hacer sus primeros trabajos como emprendedor. A partir de esto, en 2015, creó una empresa junto a unos amigos dedicada a la tecnología financiera. Se llama Silicon Markets y goza de buen éxito en el último tiempo.

“Con el tema fintech, mi socio comercial y yo entramos allí, creamos un buen producto y aprendimos mucho“, dijo en una entrevista con The Guardian. Según explicó, esta compañía “lleva herramientas institucionales al hogar“. También promovió el desarrollo de una aplicación de emojis para fútbol junto a otros dos futbolistas, John Terry y José Fonte.

Esta gran actitud y sentido de emprendedor también lo llevó a Harvard. Según Sky Sports, completó un curso de inversiones alternativas en dicha universidad. Por lo cual, ahora, ya alejado del fútbol profesional tendrá mayor tiempo para dedicarle a su costado empresarial.