El Chelsea consiguió una victoria valiosísima en un estadio del que no es fácil llevarse un resultado positivo. Venció al Napoli en el mítico Diego Armando Maradona (ex San Paolo) por 3 a 2 en la última jornada de la Fase de Liga de la UEFA Champions League y, de esa manera, consiguió la cantidad de puntos necesaria para clasificar directamente a los Octavos de Final.

Semejante triunfo del equipo inglés, una vez más, lo tuvo a Enzo Fernández como protagonista, no solo por su alto nivel de juego en el mediocampo, sino porque marcó el primer tanto del encuentro mediante un disparo desde el punto del penal. De este modo, el ex River llegó a su cuarto grito (más dos asistencias) en el mes de enero y al décimo gol en total en lo que va de la temporada.

Pero este aporte, dicho por él mismo, tuvo algo que lo diferenció a los otros que registró en el vigente curso. ”Victoria en un estadio muy especial para mí”, escribió Enzo Fernández, luego del triunfo, en su cuenta de la red social Instagram. Y, claramente en alusión al terreno en el que Maradona se convirtió en leyenda, agregó: ”Te extrañamos, Diego, siempre estás presente. A la próxima ronda, vamos Blues”.

Ahora, el Chelsea espera al sorteo que realizará la UEFA en su sede de la ciudad de Zurich, Suiza, este viernes 30 de enero, para saber de qué cruce de Play Off saldrá el contrincante con el que dirimirá un cupo en los Cuartos de Final de la Champions League 2025/2026.

El posteo de Enzo Fernández tras la victoria del Chelsea en Napoli.

Chelsea ya tiene un lugar en la llave de los Octavos de Final de la UEFA Champions League

El Chelsea, con el triunfo 3 a 2 sobre el Napoli, se adueñó del sexto lugar de la tabla de posiciones de la Fase de Liga de la UEFA Champions League. Ahora, espera el sorteo, pero ya sabe que su rival en los Octavos de Final saldrá de Mónaco, Qarabag, París Saint-Germain (a quien le ganó la Final del Mundial de Clubes de Estados Unidos) o Newcastle.

Chelsea vuelve a enchufarse en la Premier League

Luego de conseguir el primer objetivo en la Liga de Campeones de Europa, los dirigidos por Liam Rosenior se enfocan nuevamente en la Premier League, en donde precisan seguir sumando de a tres para acortar distancias con los cuatro equipos que tiene por encima en la tabla de posiciones.

De momento se ubica quinto con 37 unidades y este sábado 31 de enero se medirá al West Ham United en Stamford Bridge, con la ilusión de alcanzar la cuarentena y de que Manchester United, Aston Villa, Manchester City y Arsenal no ganen, para de esa manera acercarse.

