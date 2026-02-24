La denuncia a Vinícius con la que Gianluca Prestianni se defiende ante UEFA: “Me llamó enano”

El caso de Gianluca Prestianni y Vinícius Jr sigue generando nuevos episodios de controversias. Luego de que saliera a la luz el encontronazo entre ambos en la ida entre Benfica y Real Madrid por los playoffs de la Champions League, en el que el delantero brasileño acusó al ex Vélez de decirle “mono” y de realizar un acto de racismo en pleno partido.

La UEFA, de manera unilateral, decidió sancionar a Prestianni y no jugará el duelo de vuelta en el Bernabéu debido a que tendrá una suspensión provisoria sin fecha definitiva de regreso. Pese a esto, el argentino viajó a Madrid con la delegación lusitana para acompañar al plantel.

Si bien resulta complejo que la UEFA recule respecto a su sanción, Prestianni realizó, en las últimas horas, una denuncia contra Vinícius por lo que el brasileño le dijo en el cruce verbal que tuvieron en el campo de juego del Estadio da Luz. Según informó el Ney York Times, el extremo argentino sentenció ante el ente europeo que Vinícius “lo llamó enano”.

De momento, los expertos en la cuestión aseguran que la defensa no tendrá en consideración excusa alguna para utilizar un lenguaje racista o insultos discriminatorios. Por ende, UEFA no volverá hacia atrás en lo que respecta a la sanción para Prestianni. Al menos mientras se lleven a cabo las investigaciones.

De parte de la organización, no hubo respuesta sobre la denuncia realizada por el argentino por el acto discriminativo de Vinícius contra él, que alega que es anterior al supuesto dicho racista. Prestianni sí admitió que lo llamó “maricón”, aunque niega rotundamente haber discriminado de manera racial. Por lo pronto, tras esta réplica del argentino, UEFA no evalúa nuevas decisiones al respecto.

Rui Costa, crítico con UEFA por suspender a Prestianni pero no a Valverde

El presidente del Benfica se mostró enojado también por la doble vara que mostró UEFA, suspendiendo a Gianluca Prestianni pero no a Federico Valverde para el partido de vuelta de los 16avos de final de esta Champions League. El uruguayo fue denunciado por el club portugués, por una agresión sin pelota sobre el final del partido.

“Por un lado, no queremos usar los demás incidentes ocurridos en casa para desestimar el caso de Prestianni. Tampoco podemos, con el caso de Prestianni, olvidar lo ocurrido en casa. Por lo tanto, nos pareció claro y evidente que hubo una clara agresión por parte de Valverde y que debería ser suspendido para este partido“, aseguró.

Finalmente, se refirió a su falta de declaraciones públicas, expresando que: “Era inútil hablar todos los días de un tema que estaba en proceso, y por lo tanto teníamos que esperar el resultado. Y mantuvimos a nuestros aficionados informados de todos los trámites que el propio Benfica estaba realizando”.

El comunicado completo de Benfica contra la UEFA

El Sport Lisboa e Benfica ha sido informado de la decisión de la UEFA de imponer una suspensión provisional de un partido a su jugador Gianluca Prestianni, como parte de la investigación en curso sobre el incidente ocurrido durante el partido contra el Real Madrid. El Club lamenta haber sido privado del jugador mientras el proceso aún está en curso y apelará esta decisión de la UEFA, aunque es poco probable que los plazos en cuestión tengan algún efecto práctico en el partido de vuelta de la eliminatoria de la Champions League. El Sport Lisboa e Benfica también reafirma su firme compromiso con la lucha contra toda forma de racismo o discriminación, valores que forman parte de su identidad histórica y se reflejan en su acción diaria, su comunidad global, la labor de la Fundación Benfica y figuras clave en la historia del Club, como Eusébio.

