UEFA sancionó a Gianluca Prestianni tras el episodio contra Vinícius en Benfica vs. Real Madrid por la Champions League

En la previa del encuentro entre Real Madrid y Benfica del próximo miércoles por la revancha de los playoff de la Champions League, UEFA, el ente regulador del certamen, decidió suspender a Gianluca Prestianni por la denuncia de Vinícius Jr. en el partido de ida.

De esta manera, el delantero argentino sufrió una fecha de suspensión provisoria mientras que continúa la investigación, y es por eso que se convirtió en una baja sensible para el entrenador José Mourinho, ya que lo contaba como titular para la revancha.

Esta suspensión fue notificada por la UEFA a Benfica en horas de este lunes, y como consecuencia de esta el ex Vélez no podrá estar ni siquiera en el banco de suplentes del próximo compromiso, en el que las Águilas buscarán dar vuelta el 0-1 que sufrieron en Portugal.

Por el momento, desde Benfica no se expresaron al respecto para informar la baja del futbolista, pero ante esta suspensión no aparecerá en la lista de convocados de Mourinho y ahora deberán definir si acompaña a la delegación a España, o bien, si se queda entrenando en Portugal.

“Tras el nombramiento de un Inspector de Ética y Disciplina de la UEFA (EDI) para investigar las denuncias de comportamiento discriminatorio durante el partido de eliminatoria de la UEFA Champions League 2025/2026 entre el SL Benfica y el Real Madrid CF el 17 de febrero de 2026, y a petición del EDI con un informe provisional, el Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA (CEDB) ha decidido hoy suspender provisionalmente al Sr. Gianluca Prestianni para el próximo (1) partido de competición de clubes de la UEFA para el que de otro modo sería elegible por la infracción prima facie del Artículo 14 del Reglamento Disciplinario de la UEFA (RD) relacionada con un comportamiento discriminatorio”, dice el comunicado oficial de UEFA.

“Esto se entiende sin perjuicio de cualquier decisión que los órganos disciplinarios de la UEFA puedan adoptar posteriormente tras la conclusión de la investigación en curso y su respectiva presentación a los órganos disciplinarios de la UEFA. Se proporcionará más información sobre este asunto a su debido tiempo.”, cerró.

El pedido de disculpas de Prestianni a sus compañeros

Según reveló el diario deportivo portugués Récord, el ex Vélez frenó la pelota antes del entrenamiento de este domingo en Lisboa y reunió a todos sus compañeros. El objetivo principal de la charla fue pedir disculpas al equipo y al cuerpo técnico por el ruido mediático que lo tiene como protagonista.

Sin embargo, la reunión no fue solamente un espacio para asumir culpas. De acuerdo con la información aportada por el medio luso, Prestianni aprovechó la intimidad del grupo para defenderse de las recriminaciones en su contra. En ese sentido, el extremo le habría prometido a sus compañeros que en ningún momento profirió insultos racistas contra Vinícius.

