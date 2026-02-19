Aunque Real Madrid le ganó el partido de ida de los Playoffs de la Champions League a Benfica como visitante, poco se habla del resultado, ni del gol de Vinícius Júnior para la victoria. El escándalo entre el brasileño y Gianluca Prestianni se lleva aún toda la atención.

La UEFA intervino y lleva a cabo una investigación por los supuestos insultos racistas que el argentino habría dicho tapándose la boca con su camiseta, tal como aseguró Vini al árbitro y avalaron otros futbolistas como Kylian Mbappé.

Del otro lado, el surgido de Vélez Sarsfield negó sus acusaciones y explicó que fue el brasileño quién malinterpretó lo que dijo en la cancha. Se viene el partido de vuelta, Prestianni viajará a Madrid y Benfica acaba de lanzar un contraataque, como para calentar aún más la serie con la clasificación a octavos de final como premio.

Tal como informó A Bola, el combinado dirigido por José Mourinho denunció a Federico Valverde ante la UEFA por una agresión sin pelota sobre Samuel Dahl a los 38 minutos de la segunda mitad, ya cuando había estallado el escándalo y el parate por ‘incidente racista’.

Las imágenes del momento captan al uruguayo queriendo sacarse de encima a su contrincante con un golpe de puño sobre su rostro. El VAR no llamó al árbitro para analizar esta acción, pero la agresión es cara y debió haber sido tarjeta roja para el Pajarito.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

De esta manera, la serie por Champions League suma una nueva polémica mientras los equipos calientan motores para el partido de vuelta. El próximo miércoles, a las 17 de Argentina, la clasificación se definirá en el Estadio Santiago Bernabéu. Sporting de Lisboa o Manchester City esperan en octavos.

ver también Lectura de labios: la frase de Vinicius a Prestianni que provocó la respuesta del argentino

Datos clave