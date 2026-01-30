La esposa de Robert Lewandowski confirmó que se va de Barcelona

La estadía de Robert Lewandowski en Barcelona llegará a su fin. Sí, después de ser fichado en julio de 2022, según las propias palabras de su esposa, el delantero polaco le dirá adiós al fútbol español una vez que culmine la temporada.

Anna Lewandowska, con quien lleva una relación de 13 años, brindó una entrevista en Plejada, un medio muy reconocido en Polonia, donde se refirió a su futuro (compite para su país en karate), ya que se ve atada a lo que ocurra con el goleador.

“Veremos cómo va la temporada en Barcelona este año porque, digamos, probablemente será la última de mi marido aquí”, explicó. A lo que agregó: “Así que lo exprimimos como un limón. Lo disfrutamos cada momento, cada partido con la afición porque algún día sabemos que no vamos a tener nada de esto“.

Las palabras de Lewandowska no hicieron otra cosa más que sentenciar el final en el Blaugrana, pero no brindó detalles de lo que los deparará para lo que viene, pese a que el ex Bayern Múnich y Borussia Dortmund es buscado por clubes de Europa, Estados Unidos y también Arabia Saudita.

“¿Qué viene? No sabemos, pero ese es el camino de un gran atleta y especialmente de un gran deportista y estamos preparados para ello”, manifestó la mujer del artillero que azulgrana, que lleva 12 goles en 25 partidos de la presente temporada.

Robert Lewandowski tiene contrato en Barcelona hasta mitad de año. (Getty Images)

Robert Lewandowski, uno de los máximos goleadores en la historia del fútbol

La llegada de Robert Lewandowski sería la más rutilante desde que Lionel Messi llegó a Estados Unidos. Y sí, eso a pesar de que al argentino lo siguieron Luis Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquets, y que jugadores como Lloris, Son o el propio Müller llegaron después del 10 a la MLS.

Pero estamos hablando ni más ni menos que del octavo máximo goleador en toda la historia del fútbol en la figura de Lewandowski, y el tercer máximo goleador de los futbolistas que aún siguen en actividad, únicamente superado por Cristiano Ronaldo y el propio Messi.

El polaco registra 729 goles oficiales desde su debut en el fútbol en 2007, en 1005 partidos jugados, con un promedio de gol de 0.69. Muy cercano al 0.73 del Bicho y 0.79 de la Pulga.

Robert Lewandowski transita sus últimos pasos en Barcelona. (Getty Images)

Máximos goleadores en la historia del fútbol

Cristiano Ronaldo (2002 – Presente) – 961 goles (0.73 goles por partido) Lionel Messi (2004 – Presente) – 896 goles (0.79 goles por partido) Josef Bican (1931 – 1955) – 805 goles (1.52 goles por partido) Romário (1985 – 2009) – 772 goles (0.77 goles por partido) Pelé (1957 – 1977) – 767 goles (0.92 goles por partido) Ferenc Puskás (1943 – 1966) – 746 goles (0.99 goles por partido) Gerd Müller (1962 – 1981) – 735 goles (0.93 goles por partido) Robert Lewandowski (2005 – Presente) – 729 goles (0.69 goles por partido) Zlatan Ibrahimović (1999 – 2023) – 582 goles (0.58 goles por partido) Luis Suárez (2005 – Presente) – 581 goles (0.59 goles por partido)

Los datos históricos pueden variar ligeramente según la fuente (FIFA vs. RSSSF) debido a la clasificación de ciertos torneos antiguos

