En medio de la polémica declaración sobre Barcelona, vinculan a Robert Lewandowski con el Inter Miami de Lionel Messi

Luego de la polémica declaración sobre el pedido que recibió por parte de la dirigencia de Barcelona para no marcar más goles, el experimentado delantero Robert Lewandowski, podría tener un nuevo capítulo en su carrera, ya que tiene chances de marcharse del club en el corto plazo.

Es que, con contrato hasta junio del año que viene, el polaco podría abandonar al Blaugrana en el próximo mercado de pases de invierno europeo, o bien en el final de la temporada, debido a que todo apunta a que no le renovarán su contrato para que se marche libre.

En este contexto, varios equipos del fútbol internacional siguen de cerca la situación del ex Bayern Múnich. Uno de ellos, sería el Inter Miami de Lionel Messi, quien busca reforzar la delantera del equipo comandado por Javier Mascherano, para juntarlo con el argentino y con Luis Suárez.

Según lo informado por el periodista Ekrem Konur, Inter Miami es uno de los clubes interesados en fichar a Lewandowski y es por eso que podría realizar una oferta en el próximo mercado de pases. Además, hay otros equipos que lo tienen en carpeta y monitorean su situación.

Los otros equipos que también quieren al delantero polaco son Milan, Al Nassr de Arabia Saudita y Fenerbahçe. Por el momento, ninguno avanzó fuertemente, debido a que el mercado de pases invernal de Europa se llevará a cabo durante todo enero.

En medio de estos rumores, Lewandowski fue consultado por un periodista sobre la posibilidad de jugar con Lionel Messi en Inter Miami. Ante esta pregunta, el polaco se rió sorprendido y no respondió nada, dando así aún más suspenso por esta situación.

La polémica frase de Lewandowski

En su autobiografía, el delantero polaco explicó que en su primera temporada en el Blaugrana los dirigentes le pidieron que no convirtiera más goles en las últimas dos fechas, debido a que si lo hacía iba a cumplir con un nuevo objetivo, por lo que iban a tener que pagarle más dinero al Bayern Múnich.

“Robert, necesitamos que dejes de marcar goles en las últimas dos jornadas”, fue el pedido de la dirigencia, ya que el futbolista llevaba 23 tantos en la temporada, y en caso de llegar a los 25, desde Barcelona iban a tener que pagarle 2.5 millones de euros al elenco alemán.

En síntesis