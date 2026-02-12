Los rumores sobre el futuro de Julián Alvarez no cesan. A pesar de su mal momento en el Atlético de Madrid (ya cumplió los dos meses sin goles, dado que su último aporte fue en la victoria 3 a 2 sobre el PSV por la sexta jornada de la Fase de Liga de la UEFA Champions League), en el Viejo Continente insisten en contar que el Barcelona irá por él en el próximo mercado de pases.

Y al respecto, la actitud del Atleti cambió. Primero se oponían rotundamente, porque en su momento la idea de la contratación del delantero de la Selección Argentina era la de armar un equipo a su alrededor para ir por la gran deuda histórica que es la consagración en la Liga de Campeones de Europa. Sin embargo, entienden que el avance del Barça va en serio.

Por eso, en las últimas semanas, con la creciente de los trascendidos, optaron por filtrar que pretenden los 500 millones de euros que corresponden a la cláusula de rescisión del contrato que firmó Julián Alvarez en su arribo en agosto del 2024, para dejarlo ir al club culé o a cualquier otro interesado. No obstante, en la capital española advierten que si llega una oferta cercana a los 100 millones (que sería algo más de lo que gastaron en la negociación con el Manchester City), la pueden contemplar.

Y ahora, como ya ven que la salida de la Araña se trata de una posibilidad concreta, la dirigencia del Colchonero le encomendó al director deportivo Mateu Alemany que empezara a buscar un sustituto de jerarquía. Y según Mundo Deportivo, el apuntado es Robert Lewandowski, a quien se le acaba el vínculo con el Culé a mediados de este año.

Por un lado, Alemany fue director deportivo del Barça, por lo que conoce bien las condiciones del polaco con la institución de la Ciudad Condal. Y por el otro, en el Atleti confían en que pueda ser una operación con gran porcentaje de éxito, no solo por las condiciones del ex Bayern Munich, sino porque ya lo aplicaron con Luis Suárez y les funcionó (fueron campeones de LaLiga 2020/2021 con el charrúa como figura).

Arabia Saudita y la MLS también acechan a Robert Lewandowski

De todas maneras, en el Atlético de Madrid saben que las negociaciones no serán sencillas porque a Robert Lewandowski (que cumplirá 38 años en agosto próximo) ya lo sondearon de la Major League Soccer de los Estados Unidos (Chicago Fire) y de la Liga Pro de Arabia Saudita. Sin embargo, el contrato que le arrimarán, más la chance de mantenerse en la alta competencia y de vivir en la capital española, se presentan como un ofrecimiento más que seductor.

