Lionel Messi cumplió con el cometido que se puso en el momento en que llegó a los Estados Unidos y conquistó la MLS con el Inter Miami, un desafío absoluto, ya que llevó a un club de fondo de tabla a ser el mejor de todo el país. Y lo hizo contra otros grandes futbolistas que supieron brillar bajo las grandes luces del fútbol europeo.

La MLS cuenta con figuras de la talla de Thomas Müller, Heung Min-Son, Marco Reus, Hugo Lloris o Christian Benteke, por nombrar algunos. Pero puede que todavía no haya llegado su más grande rival, y lo haga en 2026, en la figura de Robert Lewandowski.

El goleador polaco actualmente milita en el Barcelona y, a sus 37 años, es el centrodelantero titular indiscutido del club culé. Sin embargo, se espera que el Barça opte por un recambio en la próxima temporada, y Lewandowski podría emigrar al fútbol de los Estados Unidos luego de la Copa del Mundo.

El tercer máximo goleador del mundo fútbol podría llegar a la MLS para la próxima temporada.

Ante esta posibilidad para mediados del 2026, hay un equipo de la MLS que ya se adelantó y tuvo conversaciones con el futbolista. Así lo reportó Mundo Deportivo, medio que informó que el director deportivo del Chicago Fire dialogó directamente con el futbolista el domingo pasado. El diálogo llegó con una oferta importante en lo salarial y en el lugar que ocuparía Lewandowski en el proyecto deportivo.

Robert Lewandowski, uno de los máximos goleadores en la historia del fútbol

La llegada de Robert Lewandowski sería la más rutilante desde que Lionel Messi llegó a Estados Unidos. Y sí, eso a pesar de que al argentino lo siguieron Luis Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquets, y que jugadores como Lloris, Son o el propio Müller llegaron después de Leo a la MLS.

Publicidad

Publicidad

Todo indica que Barcelona buscará un nuevo delantero a fin de temporada y Lewandowski tendrá via libre para aceptar la oferta de la MLS.

Pero estamos hablando ni más ni menos que del octavo máximo goleador en toda la historia del fútbol en la figura de Robert Lewandowski, y el tercer máximo goleador de los futbolistas que aún siguen en actividad, únicamente superado por Cristiano Ronaldo y el propio Messi.

Robert Lewandowski registra 729 goles oficiales desde su debut en el fútbol en 2007, en 1005 partidos jugados, con un promedio de gol de 0.69. Muy cercano al 0.73 de Cristiano Ronaldo y 0.79 de Messi.

Publicidad

Publicidad

Máximos goleadores en la historia del fútbol

Cristiano Ronaldo (2002 – Presente) – 956 goles (0.73 goles por partido) Lionel Messi (2004 – Presente) – 901 goles (0.77 goles por partido) Josef Bican (1931 – 1955) – 805 goles (1.52 goles por partido) Romário (1985 – 2009) – 772 goles (0.77 goles por partido) Pelé (1957 – 1977) – 767 goles (0.92 goles por partido) Ferenc Puskás (1943 – 1966) – 746 goles (0.99 goles por partido) Gerd Müller (1962 – 1981) – 735 goles (0.93 goles por partido) Robert Lewandowski (2005 – Presente) – 729 goles (0.69 goles por partido) Zlatan Ibrahimović (1999 – 2023) – 582 goles (0.58 goles por partido) Luis Suárez (2005 – Presente) – 581 goles (0.59 goles por partido)

Los datos históricos pueden variar ligeramente según la fuente (FIFA vs. RSSSF) debido a la clasificación de ciertos torneos antiguos

En síntesis