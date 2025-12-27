Lewandowski aclaró su infame discurso contra Messi y el Balón de Oro en la pandemia: “Se malinterpretó”

Corría el año 2020, cuando Robert Lewandowski vivía posiblemente el mejor año de su carrera futbolística y era, indiscutiblemente, el mejor jugador del mundo. Todo indicaba que ganaría el Balón de Oro, pero la pandemia lo cambió todo, paró el fútbol y, a su vuelta, la gala de premios se suspendió, por lo que el polaco jamás fue distinguido oficialmente como el mejor.

Un año después, Messi ganaría el séptimo de sus ocho Balones de Oro, y en esa gala destacaría a Lewandowski. Sin embargo, la recepción del polaco no fue la mejor: “Me gustaría que sea una declaración sincera de un gran jugador y no simples palabras“, fue su contestación a los dichos de Messi en la gala del 2021. Algo que hoy el polaco asegura que “se malinterpretó.”

Messi había elogiado a Lewandowski en el Balón de Oro 2021. (Getty)

Esto generó una enorme polémica y una disputa entre ambos, luego de que el propio Messi reconociera que no le cayeron bien las palabras de Lewandowski. Sin embargo, en las últimas horas el polaco brindó una entrevista donde aclaró el tema y que no tiene ningún problema con el diez argentino.

Lewandowski explicó todo el conflicto con Messi

Dialogando con el medio polaco Rymanowski Live, Robert Lewandowski finalmente se expresó sobre su relación con Lionel Messi y lo que sucedió con aquellas declaraciones suyas con VíaFootball. “Sé a lo que te refieres, a la situación con Messi luego de lo del Balón de Oro, donde creo que se me malinterpretó o tal vez me expresé mal“, inició el actual delantero del Barcelona.

“Empezó por el hecho de que dije simplemente que las palabras que Messi usó, que no quería que queden en el aire, dejadas a su suerte. Tal vez sonó diferente. Tal vez alguien lo tradujo mal. Y de eso empezó el escándalo, especialmente en Argentina”, continuó Lewandowski.

“Eso creo, pues, seguramente pudo ser tomado como que dije que fueron palabras vacías. Pero lo que yo tenía en mente justamente era que esas palabras no queden en el aire. Y nunca se sabe como puede ser traducido, tal vez yo tampoco me expresé bien… la gala, emociones, todo eso también, yo no recuerdo qué dije exactamente”, completó.

Lewandowski explicó sus dichos sobre Messi y el Balón de Oro. (Getty)

Finalmente, al ser consultado sobre una posible vuelta de Messi al Barcelona en este período sin actividad en la MLS, Lewandowski se mostró atónito, pero dejó la puerta abierta: “Es la primera vez que escucho eso, sé que allá terminan temprano, pero no tengo idea. Se sabe que Messi es una leyenda del Barcelona y la relación que tiene con el club, tiene una historia hermosa.”

