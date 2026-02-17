Es tendencia:
Gianluca Prestianni rompió el silencio tras su escándalo con Vinicius Júnior: “Jamás fui racista”

El argentino publicó un comunicado en sus redes para desmentir la acusación en su contra y asegurar que el brasileño "malinterpretó" sus palabras.

Por Bruno Carbajo

En medio de la vorágine que se desató tras el duelo de Champions League entre Real Madrid y Benfica, apareció la voz que faltaba: la del principal apuntado. Horas después de ser señalado por Vinicius Júnior por insultos racistas, Gianluca Prestianni decidió romper el silencio.

A través de un comunicado oficial en sus redes sociales, el ex Vélez negó las acusaciones en su contra y ofreció su versión de los hechos. “Quiero aclarar que en ningún momento dirigí insultos racistas al jugador Vinícius Júnior“, comenzó su descargo el atacante del Benfica, contradiciendo la versión del brasileño y las declaraciones del equipo merengue.

Para Prestianni, el conflicto nació de una confusión producto de las emociones de un partido caliente. Es que, según su relato, el delantero del Madrid “lamentablemente malinterpretó lo que cree haber escuchado“.

Sin embargo, el comunicado no se limitó solo a la defensa, sino que incluyó una grave contraacusación hacia el vestuario visitante. “Jamás fui racista con nadie y lamento las amenazas que recibí de jugadores del Real Madrid“, sentenció, negando nuevamente las acusaciones y, a la vez, apuntando contra la reacción de figuras como Mbappé, quien fue captado por las cámaras gritándole “eres un puto racista (SIC)” en medio del campo de juego.

Image
El descargo de Gianluca Prestianni en redes sociales.

A modo de respaldo, con un escueto pero contundente mensaje, Benfica salió a apoyar a su jugador instantes después de haber publicado su descargo. “Juntos, a tu lado“, reza la publicación.

Tweet placeholder

Así las cosas, mientras Vinicius y el Real Madrid sostienen la existencia del insulto, Prestianni se planta en el malentendido. Ahora, resta definirse si la UEFA pone manos en el asunto.

Datos clave

  • Gianluca Prestianni negó haber realizado insultos racistas contra Vinicius Júnior a través de un comunicado.
  • El delantero del Benfica denunció haber recibido amenazas por parte de futbolistas del Real Madrid.
  • El club Benfica publicó un mensaje de respaldo a su jugador tras la difusión de su descargo.
