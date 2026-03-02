El mensaje de Diego Simeone al Barcelona en la previa de la Semifinal de la Copa de Rey

El Atlético de Madrid se presentará este martes 3 de marzo en el Camp Nou para enfrentar al Barcelona en la vuelta de la Semifinal de la Copa del Rey, luego de la ida en el Estadio Metropolitano el pasado 12 de febrero, en la que ganó 4 a 0. Por lo tanto, tiene margen de sobra para soñar en clasificar a la Final, pero igualmente Diego Simeone no se confía.

“Pensamos en el partido que nos espera, ante un rival muy bueno, ofensivo, abierto y con un juego colectivo que le hace de los más competitivos en LaLiga y en Europa”, destacó el entrenador del Atleti, que sabe que, más allá de la gran diferencia que consiguió como local, se equipo tendrá que soportar el planteo altamente ofensivo de Hansi Flick.

En cuanto a Lamine Yamal, la pieza clave en ataque del Barça, el Cholo, en la conferencia de prensa que brindó este lunes, comentó: “Es un jugador individualmente muy bueno, desequilibrante sobre todo en el último tramo del juego. Tenemos que aprovechar la posibilidad que también nos da de atacar por ese sector, así que hay que llevarlo al lugar en el que se siente más incómodo, que es defendiendo“.

Por otro lado, hizo una especie de análisis sobre el momento de Atlético de Madrid, que jugará a los Octavos de Final de la Champions League contra el Tottenham, por clasificar a la Champions de la próxima temporada y, lo descrito anteriormente, por ser uno de los participantes de la Final de la Copa de Rey del próximo 18 de abril.

“En verano siempre pensás, ‘ojalá podamos competir por todo’. Ahora estamos fantástico en el lugar que estamos, peleando por lo que queremos”, remarcó el Cholo, quien viene siendo criticado en España por la temporada un tanto irregular de elenco colchonero (sobre todo porque quedó afuera de la pelea po el título de LaLiga, puesto que a falta de 12 jornadas está a 13 puntos de la cima).

El papel que Juan Musso tendrá en la eliminatoria con el Barcelona

“Es un jugador importante dentro del grupo y el vestuario, tiene vitalidad y personalidad para ayudar desde donde le toca y eso es mucho más importante de lo que nos da como arquero”, comentó Diego Simeone, que una vez más se inclinará por el ex Racing, en lugar de Jan Oblak, para custodiar una valla que se pronostica que será bastante bombardeada.

