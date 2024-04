El video despertó varias teorías acerca de un presunto cambio de camisetas que finalente no se dio. ¿Qué ocurrió?

Manchester City y Real Madrid disputaron el partido de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League 2023-24 y, contrario a como se esperaba, Julián Álvarez no tuvo los minutos suficientes para poder incidir en el partido.

Esto fue motivo de críticas a Pep Guardiola en redes sociales por parte de los seguidores del Araña. Sin embargo, este caso no fue el único por el cual el ex River fue tema de discusión en la plataforma X (antes Twitter) después del partido en el Santiago Bernabéu.

Un video inédito tras el pitazo final revela un amistoso cruce entre Julián Álvarez y Luka Modric, rivales en cuartos de Champions. Ambos también se habían cruzado en las semifinales del último Mundial de Qatar 2022 entre Argentina y Croacia.

Según advirtieron varios usuarios en redes, el experimentado mediocampista le habría propuesto al delantero un cambio de camisetas camino a los vestuarios. No obstante, el trueque finalmente no se dio y luego se conoció el motivo.

Minutos más tarde, la transmisión captó el momento justo en el que Modric se encuentra con Kevin De Bruyne y le hace entrega de su camiseta, en lugar de hacerlo con Julián Álvarez. El belga, por su parte, estaba vestido con la indumentaria para suplentes, ya que se perdió el partido de ida por presentar síntomas de una descomposición.

Una de las explicaciones más lógicas podría estar vinculada al constante cambio de camisetas que hacen los propios jugadores para salir a jugar el segundo tiempo, por lo que tienen a disposición dos casacas para poder intercambiar.

A su vez, también existe la probabilidad de que Modric simplemente haya querido tener la indumentaria de Julián Álvarez y no entregar la suya. En última instancia, el intercambio podría no haber sido propuesto directamente ya que el video no es del todo claro.