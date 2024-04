Manchester City viajó hasta España para enfrentarse a Real Madrid en el primer partido correspondiente a los cuartos de final de la Champions League, donde terminaron igualando en un partidazo por 3-3, y en el que Julián Álvarez solamente tuvo 8 minutos porque ingresó tras la lesión de Phil Foden.

Lógicamente, la Araña no tuvo mucha injerencia dentro del partido, aunque sí logró el 100% de efectividad en pases precisos. Pero a raíz del poco tiempo que disputó el futbolista surgido de las Divisiones Inferiores de River Plate, los fanáticos se desquitaron en las redes sociales para con el entrenador de Manchester City.

El enojo de todos los hinchas que estuvieron pendientes del cotejo llegó hasta a tierras brasileñas, donde fueron muchísimos los que se quejaron de la decisión que Guardiola, quien solamente lo colocó en 2 partidos desde el inicio en la actual edición de la Champions League.

La decisión del ex entrenador de FC Barcelona es habitual en esta clase de partidos, donde coloca un equipo para el inicio del juego, y a menos de que ocurra algún imponderable como sucedió con la lesión de Foden, no suele hacer modificaciones. Y es algo que los fanáticos no comprenden, como así tampoco comparten. Por eso mismo, se enojan cuando no utilizan a Julián Álvarez, a quien consideraron que podría haber modificado el trámite del duelo en el Santiago Bernabéu.

Las críticas de los hinchas a Guardiola por darle 8 minutos a Julián Álvarez

Las estadísticas de Julián Álvarez en la temporada

Desde que empezó la temporada, Julián Álvarez disputó un total de 45 partidos con la camiseta de Manchester City y anotó 16 goles, además de que aportó 12 asistencias.