Ligue 1

Ligue 1 y la UEFA exponen a Valentín Barco como el mejor mediocampista del mundo

La cuenta oficial de la Champions League lanzó una consigna y el usuario del campeonato francés no dudó en mencionar al exjugador de Boca.

Por Germán Carrara

La Ligue 1 consideró en redes sociales que Valentín Barco es el mejor mediocampista del mundo.
El gran momento de Valentín Barco en el Racing de Estrasburgo despuntó los rumores del mercado de pases. Debido a su gran nivel siendo con 1988 minutos es el tercer futbolista con más minutos de su equipo (sería el segundo si no fuera porque no pudo jugar ante el PSG el último fin de semana a causa de una sanción por acumulación de amarillas) surgieron comentarios como que el Chelsea y el Bayern Munich piensan competir para ficharlo a mitad de año.

Al mismo tiempo, circulan versiones que indican que Lionel Scaloni y su cuerpo técnico en la Selección Argentina evalúan incorporarlo a la lista de 26 integrantes que deberán elaborar para presentar a la FIFA en los días previos al inicio de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 (comienza el 11, pero la Albiceleste debuta el 16 vs. Argelia en Kansas).

Y en esa misma dirección, la que hizo su aporte para que se mantengan los trascendidos de todo tipo respecto al Colo fue la cuenta oficial de la Ligue 1 en Español, que lanzó una publicación con la que expuso que considera que el exfutbolista xeneize es, en el presente, el mejor mediocampista de todo el mundo.

De hecho, hizo mención al Club de la Ribera. ”Made in Boca” fue la descripción sobre una imagen de Valentín Barco que el usuario del campeonato francés publicó como respuesta a una consigna que propuso la cuenta oficial de la UEFA Champions League, en la que preguntaba ”¿quién es el mejor centrocampista del mundo?”.

La publicación de la Ligue 1 sobre Valentín Barco.

La fecha FIFA de marzo será clave para Valentín Barco

Valentín Barco, al igual que los otros jugadores que saben que están en la órbita de Lionel Scaloni, pero que no vienen siendo integrantes sólidos del plantel de la Selección Argentina, el mes de febrero y el de marzo serán claves en su rendimiento para ver si logran meterse en la convocatoria para los próximos encuentros en el calendario de la Albiceleste con España por la Finalissima y con Qatar (amistoso), ambos en el Estadio Icónico de Lusail.

¡Para Paul Scholes! Los números del Manchester United desde la vuelta de Lisandro Martínez

Giuliano Simeone contó que, en el Atlético de Madrid, intenta diferenciarse del Cholo

Cualquier nombre de los que no son considerados como puestos seguros que logre meterse en la nómina, aumentará sus aspiraciones para ir a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Racing de Estrasburgo se juega el pase a los Cuartos de Final de la Copa de Francia

Este jueves el Racing de Estrasburgo se enfrentará al Mónaco por los Octavos de Final de la Copa de Francia. Para los de Gary O’Neil es un certamen en el que pone sus fichas para ganarlo, dado que el PSG fue eliminado por el París FC en los 16vos de Final. No obstante, Olympique de Marsella, Racing de Lens y Olympique de Lyon son los otros candidatos firmes.

En síntesis

  • Valentín Barco suma 1988 minutos jugados, siendo el tercer futbolista con más actividad en Estrasburgo.
  • Chelsea y Bayern Munich planean competir por el fichaje del mediocampista a mitad de año.
  • La Selección Argentina debuta el 16 de junio contra Argelia en el Mundial 2026.
Germán Carrara
Germán Carrara

jpasman
toti pasman

Caso Valentín Carboni: pensar que con seis meses en Racing te metés en el Mundial es una falta de respeto

ggrova
german garcía grova

Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

