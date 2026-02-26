El guiño del Colo Barco a Boca: “La Bombonera es una locura, se extraña”

Si bien su salida lejos estuvo de ser la ideal, Valentín Barco dejó su huella en Boca Juniors y los hinchas quedaron ilusionados con un segundo ciclo más adelante. Tras un inicio interesante en 2021, el Colo no tuvo participación en 2022 mientras resolvía cuestiones contractuales y para 2023 volvió a jugar, pero terminó yéndose a comienzos de 2024 con algunos conflictos con la dirigencia y críticas de Juan Román Riquelme.

En diálogo con ESPN, Valentín Barco fue consultado respecto a qué era lo que más extrañaba de Argentina y Colo dijo: “Argentina siempre se extraña, el país, las comidas, familia, amigos, el futbol también. La Bombonera es una locura, no se ve en ninguna otra parte y es un privilegio jugar ahí, se extraña“.

Por otro lado, Barco analizó su presente en Racing de Estrasburgo: “Hoy por hoy, en cuanto a rendimiento, estoy en mi mejor momento; estoy explotando un poco más, jugando más en el medio, trato de ayudar al equipo. Me siento cómodo en todas las posiciones que he jugado”.

Además dijo: “Es familia, somos todos unidos, jóvenes, vamos para el mismo lado. Es lindo tener un buen grupo, me trataron de la mejor manera. Estoy muy agradecido con el club“. Cabe destacar que en Racing de Estrasburgo es donde encontró la continuidad que no había tenido en Brighton y Sevilla.

El paso de Barco por Boca

Valentín Barco se formó en las Inferiores de Boca y se destacó desde temprana edad. Para 2021 tuvo su debut en Primera, pero ese año apenas disputó tres partidos. Ya en 2023 volvió a ser considerado y en esta etapa tuvo altos rendimientos en líneas generales. En total, el Colo disputó 35 partidos con la casaca del Xeneize, marcó un gol y brindó cuatro asistencias.

Valentín Barco. (Foto: Getty).

Publicidad

Publicidad

ver también Buenas noticias para Úbeda: los dos recuperados en Boca para recibir a Gimnasia de Mendoza

DATOS CLAVE