Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

El guiño del Colo Barco a Boca: “La Bombonera es una locura, se extraña”

El futbolista de Racing de Estrasburgo habló maravillas de la casa del Xeneize y contó qué es lo que más extraña de Argentina.

Por Lautaro Toschi

Seguí a Bolavip en Google!
Valentín Barco
© GettyValentín Barco

Si bien su salida lejos estuvo de ser la ideal, Valentín Barco dejó su huella en Boca Juniors y los hinchas quedaron ilusionados con un segundo ciclo más adelante. Tras un inicio interesante en 2021, el Colo no tuvo participación en 2022 mientras resolvía cuestiones contractuales y para 2023 volvió a jugar, pero terminó yéndose a comienzos de 2024 con algunos conflictos con la dirigencia y críticas de Juan Román Riquelme.

En diálogo con ESPN, Valentín Barco fue consultado respecto a qué era lo que más extrañaba de Argentina y Colo dijo: “Argentina siempre se extraña, el país, las comidas, familia, amigos, el futbol también. La Bombonera es una locura, no se ve en ninguna otra parte y es un privilegio jugar ahí, se extraña“.

Por otro lado, Barco analizó su presente en Racing de Estrasburgo: “Hoy por hoy, en cuanto a rendimiento, estoy en mi mejor momento; estoy explotando un poco más, jugando más en el medio, trato de ayudar al equipo. Me siento cómodo en todas las posiciones que he jugado”.

Además dijo: “Es familia, somos todos unidos, jóvenes, vamos para el mismo lado. Es lindo tener un buen grupo, me trataron de la mejor manera. Estoy muy agradecido con el club“. Cabe destacar que en Racing de Estrasburgo es donde encontró la continuidad que no había tenido en Brighton y Sevilla.

El paso de Barco por Boca

Valentín Barco se formó en las Inferiores de Boca y se destacó desde temprana edad. Para 2021 tuvo su debut en Primera, pero ese año apenas disputó tres partidos. Ya en 2023 volvió a ser considerado y en esta etapa tuvo altos rendimientos en líneas generales. En total, el Colo disputó 35 partidos con la casaca del Xeneize, marcó un gol y brindó cuatro asistencias.

Valentín Barco. (Foto: Getty).

Valentín Barco. (Foto: Getty).

Publicidad
Buenas noticias para Úbeda: los dos recuperados en Boca para recibir a Gimnasia de Mendoza

ver también

Buenas noticias para Úbeda: los dos recuperados en Boca para recibir a Gimnasia de Mendoza

DATOS CLAVE

  • Valentín Barco analizó su presente futbolístico en el Racing de Estrasburgo de Francia.
  • El futbolista Valentín Barco dejó Boca Juniors a comienzos de 2024 tras conflictos dirigenciales.
  • El exjugador de Boca destacó a La Bombonera como un sitio de privilegio para jugar.
Lautaro Toschi
Lautaro Toschi

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
Toti Pasman

Coudet tiene todo lo necesario para que los hinchas de River se olviden rápidamente de Gallardo

ggrova
German García Grova

Acuerdo de palabra para que Eduardo Coudet sea el próximo técnico de River

Lee también
Valentín Barco al Chelsea ¿y al Mundial 2026?
Selección Argentina

Valentín Barco al Chelsea ¿y al Mundial 2026?

El drama que vivió el Colo Barco y su esposa con su bebé en un hospital de Francia: “Es inhumano”
Fútbol europeo

El drama que vivió el Colo Barco y su esposa con su bebé en un hospital de Francia: “Es inhumano”

Ligue 1 y la UEFA exponen a Valentín Barco como el mejor mediocampista del mundo
Fútbol europeo

Ligue 1 y la UEFA exponen a Valentín Barco como el mejor mediocampista del mundo

Fue número 1 del mundo, ganó el US Open y propuso un cambio radical para el tenis
Tenis

Fue número 1 del mundo, ganó el US Open y propuso un cambio radical para el tenis

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo