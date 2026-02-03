¡Para Paul Scholes! Los números del Manchester United desde la vuelta de Lisandro Martínez

El cambio en el Manchester United desde el regreso de Lisandro Martínez es realmente notorio. El defensor de la Selección Argentina se recuperó de una rotura de ligamentos (padecida en febrero del año pasado), pudiendo retornar a las canchas el 30 de noviembre último contra el Crystal Palace por la fecha 13 de la Premier League.

De ahí en adelante, el conjunto que antes era comandado por Ruben Amorim y que ahora lo dirige Michael Carrick, ganó 6 (entre los que se destacan los triunfos sobre el Manchester City 2 a 0 y ante el Arsenal 3 a 2, justo después de que Paul Scholes y Nicky Butt dijeran que el argentino no tenía condiciones para jugar The Reds), empató 5 y perdió solo 1. Es decir, obtuvo el 63,88 por ciento de los puntos.

Mientras que antes de la vuelta de Lisandro Martínez, el Manchester United solo alcanzó el 50 por ciento de las unidades, producto de 5 victorias (la más resonante fue el 3 a 0 en el derbi frente a los de Pep Guardiola), 3 empates y 4 derrotas.

Tanto es así que, en el presente, el United, que el último fin de semana venció al Fulham 3 a 2 (su tercer triunfo al hilo), se siente con chances de pelear por uno de los puestos para la Champions League de la próxima temporada (el gran objetivo, puesto que en el vigente curso no tuvo presencias internacionales).

De momento se coloca cuarto con 41 puntos, uno más que el Chelsea que está quinto. Además, con el Arsenal, líder de la tabla de posiciones, acortó bastante la diferencia, la cual hasta la jornada 24 es de 12 unidades a falta de 14 partidos para el cierre del calendario.

El Manchester United solo tiene la mente puesta en la Premier League

El Manchester United solo debe enfocarse en la Premier League, dado que no juega competencias internacionales y ya fue desplazado de los otros torneos domésticos: FA Cup (cayó con el Brighton en Tercera Ronda) y EFL Cup (perdió con el Grimsby Town de la cuarta categoría en la Segunda Ronda).

En ese sentido, este sábado se enfrentará al Tottenham en el Old Trafford en otro duelo caliente por seguir escalando posiciones en la tabla de la liga inglesa. Por su parte, los Spurs necesitan ganar, puesto que asoman decimocuartos en la clasificación, por lo que no se presenta como un compromiso sencillo para los Reds.

