Es tendencia:
logotipo del encabezado
Premier League

Los hinchas del Manchester United contradicen a Paul Scholes y resaltan a Lisandro Martínez

Los hinchas del Manchester United destacaron el papel de Licha en la importante victoria sobre el Arsenal.

Por Germán Carrara

Seguí a Bolavip en Google!
Los hinchas del Manchester United felicitaron a Lisandro Martínez por su partido frente al Arsenal por la Premier League.
Los hinchas del Manchester United felicitaron a Lisandro Martínez por su partido frente al Arsenal por la Premier League.

Manchester United hizo que todo sea mucho más apretado en la tabla de posiciones de la Premier League. Es que por la fecha 23, como visitante en el Emirates Stadium, derrotó al líder Arsenal por 3 a 2, en un partido en el que Lisandro Martínez (más allá de que por un infortunio aportó el 1 a 0 para los Gunners) fue figura.

De esta manera, el elenco que ahora comanda Michael Carrick (tomo las riendas del primer equipo en lugar de Ruben Amorim), que ya le había ganado al Manchester City por 2 a 0 la semana pasada, se afianza en los puestos para pelear por uno de los cupos directos para la UEFA Champions League de la próxima temporada (está cuarto con 38 unidades).

Todo este clima de entusiasmo, luego de que Paul Scholes y Nicky Butt, dos leyendas del Manchester United, en un pódcast atacaran al equipo y en especial a Lisandro Martínez, indicando, palabras más, palabras menos, que no tenía condiciones para ser uno de los defensores centrales titulares de The Reds Davils.

Y quienes se plantaron y demostraron que opinan totalmente lo contrario a los exjugadores del United y de la Selección de Inglaterra son los hinchas, que luego del gran triunfo 3 a 2 ante los de Mickel Arteta, llenaron de elogios a Licha en un posteo que hizo el jugador tras obtener los tres puntos en Londres.

Publicidad

”¡¡¡HASTA EL FINAL!!! ¡¡¡TODOS JUNTOS!!! ¡¡¡VAMOS, DIABLOS ROJOS!!!”, escribió en inglés el ex Defensa y Justicia y Newell’s Old Boys en su cuenta de Twitter, sobre dos imágenes suyas del duelo con el Arsenal de este domingo 25 de enero, en el que recibió mensajes como ”Mi carnicero”, ”Sólido rendimiento” y ”GOAT”.

Diego Simeone mete presión a Julián Alvarez: ”Lo necesitamos al cien por cien”

ver también

Diego Simeone mete presión a Julián Alvarez: ”Lo necesitamos al cien por cien”

Marcos Senesi reconoció el papel de Lionel Scaloni en su rechazo a la Selección de Italia

ver también

Marcos Senesi reconoció el papel de Lionel Scaloni en su rechazo a la Selección de Italia

Publicidad

El Aston Villa de Dibu Martínez y Emiliano Buendía celebraron el triunfo del Manchester United

El Aston Villa en la misma jornada venció 2 a 0 al Newcastle con un gol de Emiliano Buendía y una actuación destacada del Dibu Martínez. De esta manera, el elenco de Birmingham llegó a los 46 puntos y se ubica a solo 4 unidades del líder Arsenal, que al caer con el Manchester United se estancó en 50 puntos.

Publicidad

Además, el Manchester City, que derrotó 2 a 0 al Wolves, también asoma segundo con la misma cantidad que el Aston Villa.

En síntesis

  • Manchester United derrotó 3-2 al Arsenal con Lisandro Martínez como figura del encuentro.
  • Michael Carrick comanda al equipo que se ubica cuarto con 38 unidades en la tabla.
  • Los hinchas apoyaron al defensor argentino en Twitter.
germán carrara
Germán Carrara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

River se puso firme por Luca Scarlato y podría recibir una jugosa suma: ya hubo oferta de Parma

jpasman
toti pasman

Lo mejor del verano de un River de Gallardo que sigue igual que el año pasado fue el pibe Beltrán

Lee también
Manchester United venció a Arsenal en un partidazo y le quitó su invicto como local en la Premier League
Noticias de la Premier League

Manchester United venció a Arsenal en un partidazo y le quitó su invicto como local en la Premier League

Rio Ferdinand defendió a Lisandro Martínez de Paul Scholes
Fútbol europeo

Rio Ferdinand defendió a Lisandro Martínez de Paul Scholes

Otro histórico del Manchester United se alió con Paul Scholes en sus críticas a Lisandro Martínez: “Madurá”
Noticias de la Premier League

Otro histórico del Manchester United se alió con Paul Scholes en sus críticas a Lisandro Martínez: “Madurá”

Kevin Serna fue figura en el triunfo ante Flamengo y Fluminense le tiró un palito a Boca
Fútbol Sudamericano

Kevin Serna fue figura en el triunfo ante Flamengo y Fluminense le tiró un palito a Boca

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo