Los hinchas del Manchester United contradicen a Paul Scholes y resaltan a Lisandro Martínez

Manchester United hizo que todo sea mucho más apretado en la tabla de posiciones de la Premier League. Es que por la fecha 23, como visitante en el Emirates Stadium, derrotó al líder Arsenal por 3 a 2, en un partido en el que Lisandro Martínez (más allá de que por un infortunio aportó el 1 a 0 para los Gunners) fue figura.

De esta manera, el elenco que ahora comanda Michael Carrick (tomo las riendas del primer equipo en lugar de Ruben Amorim), que ya le había ganado al Manchester City por 2 a 0 la semana pasada, se afianza en los puestos para pelear por uno de los cupos directos para la UEFA Champions League de la próxima temporada (está cuarto con 38 unidades).

Todo este clima de entusiasmo, luego de que Paul Scholes y Nicky Butt, dos leyendas del Manchester United, en un pódcast atacaran al equipo y en especial a Lisandro Martínez, indicando, palabras más, palabras menos, que no tenía condiciones para ser uno de los defensores centrales titulares de The Reds Davils.

Y quienes se plantaron y demostraron que opinan totalmente lo contrario a los exjugadores del United y de la Selección de Inglaterra son los hinchas, que luego del gran triunfo 3 a 2 ante los de Mickel Arteta, llenaron de elogios a Licha en un posteo que hizo el jugador tras obtener los tres puntos en Londres.

Publicidad

Publicidad

”¡¡¡HASTA EL FINAL!!! ¡¡¡TODOS JUNTOS!!! ¡¡¡VAMOS, DIABLOS ROJOS!!!”, escribió en inglés el ex Defensa y Justicia y Newell’s Old Boys en su cuenta de Twitter, sobre dos imágenes suyas del duelo con el Arsenal de este domingo 25 de enero, en el que recibió mensajes como ”Mi carnicero”, ”Sólido rendimiento” y ”GOAT”.

ver también Diego Simeone mete presión a Julián Alvarez: ”Lo necesitamos al cien por cien”

ver también Marcos Senesi reconoció el papel de Lionel Scaloni en su rechazo a la Selección de Italia

Publicidad

Publicidad

El Aston Villa de Dibu Martínez y Emiliano Buendía celebraron el triunfo del Manchester United

El Aston Villa en la misma jornada venció 2 a 0 al Newcastle con un gol de Emiliano Buendía y una actuación destacada del Dibu Martínez. De esta manera, el elenco de Birmingham llegó a los 46 puntos y se ubica a solo 4 unidades del líder Arsenal, que al caer con el Manchester United se estancó en 50 puntos.

Publicidad

Publicidad

Además, el Manchester City, que derrotó 2 a 0 al Wolves, también asoma segundo con la misma cantidad que el Aston Villa.

En síntesis