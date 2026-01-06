La venganza de Alejandro Garnacho con Ruben Amorim tras su despido del Manchester United

La principal -si no la única- causa por la que Alejandro Garnacho dejó al Manchester United en el mercado de pases de mediados del 2025 para encarar hacia el Chelsea de Enzo Fernández, fue Ruben Amorim. Su relación con el entrenador portugués no arrancó nada bien y, lejos de mejorar en algún momento, fue cada vez peor.

En resumen, el ex Sporting de Lisboa dijo que para él influían todas las actitudes de los jugadores para sus decisiones, tanto fuera como dentro del club. Incluso, en una conferencia de prensa insinuó que no dejaba todo en los entrenamientos, palabras que, claramente, no le cayeron bien al atacante que aspira con jugar la Copa del Mundo con la Selección Argentina.

De hecho, ya sobre el final de la temporada, luego de la derrota con el Tottenham en la Final de la Europa League que se llevó a cabo en el Estadio San Mamés de Bilbao, Alejandro Garnacho recriminó públicamente los cambios que realizó el entrenador, y este, a su vez, casi en simultáneo, en la sala de prensa, dijo que había prescindido de Garnacho por las situaciones que había desaprovechado en los últimos partidos.

En concreto, al futbolista no le quedó otra que despedirse del Old Trafford porque claramente no lo iban a tener en cuenta para la campaña 25/26. Pero el andar de Manchester United no cambió. En una temporada en la que no tiene compromisos internacionales, es decir, solo debería enfocarse en volver a ganar la Premier League, tras 20 jornadas, de momento, ni siquiera logra meterse en los puestos de clasificación a las competiciones de la UEFA.

El like de Garnacho a la noticia de la salida de Ruben Amorim del Manchester United.

Por eso, la directiva del Manchester United decidió ponerle punto final al proceso de Ruben Amorim luego de 63 partidos en los que solo cosechó 25 victorias, en tanto que los restantes se repartieron en 15 empates y 23 caídas (solo obtuvo el 47,61 por ciento de los puntos, muy poco para una institución de la historia de United).

Publicidad

Publicidad

A todo esto, Alejandro Garnacho en cierto punto se vengó de Amorim, al darle like a una publicación del periodista Fabrizio Romano, en la que reflejaba la salida del ‘Teatro de los Sueños’ del estratega de 40 años.

ver también La figura que recuperó España en el inicio del 2026 para la Finalissima vs. Argentina

ver también Fabio Capello dejó afuera a Argentina de los máximos candidatos para ganar el Mundial 2026

El preocupante presente de Manchester United

Manchester United, eliminado de la EFL Cup, tiene por delante intentar ganar la FA Cup (en donde se enfrentará al Brighton por la Tercera Ronda este domingo 11 de enero) y repuntar en la Premier League, en donde se ubica sexto con 31 unidades, producto de 8 victorias, 7 empates y 5 derrotas.

En síntesis

Alejandro Garnacho reaccionó dando like al anuncio del despido de Ruben Amorim en redes.

Ruben Amorim registró 25 victorias en 63 partidos, obteniendo solo el 47,61% de los puntos.

El delantero fichó por el Chelsea a mediados de 2025 tras conflictos con el técnico portugués.