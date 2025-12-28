Es tendencia:
logotipo del encabezado
Premier League

En Inglaterra destacan la labor del Dibu Martínez en la victoria del Aston Villa sobre Chelsea

El arquero de la Selección Argentina otra vez fue clave para una nueva victoria del elenco de Unai Emery en la Premier League.

Por Germán Carrara

Seguí a Bolavip en Google!
Los medios ingleses destacaron la labor de Emiliano Martínez en la victoria 2 a 1 del Aston Villa sobre el Chelsea.
© Getty ImagesLos medios ingleses destacaron la labor de Emiliano Martínez en la victoria 2 a 1 del Aston Villa sobre el Chelsea.

Aston Villa ya se planta como uno de los equipos que le presentará batalla al Arsenal, al Manchester City, al Liverpool y al Chelsea, en la pelea por el título de la Premier League 2025/2026. De hecho, al último mencionado lo venció este sábado 27 de diciembre en Stamford Bridge, en uno de los encuentros correspondientes a la jornada 18.

A pesar de comenzar perdiendo por un tanto de Joao Pedro, los de Unai Emery lo dieron vuelta con dos tantos de Ollie Watkins y gracias a las intervenciones de Emiliano Martínez, que una vez más fue clave para lo que, en definitiva, fue el triunfo número 11 de manera consecutiva (8 por la liga inglesa y 3 por la Europa League).

¡Qué atajada de Emi Martínez! Neto centró un centro precioso al área y João Pedro remató, pero el portero del Villa se salió de su línea y bloqueó el disparo”, resaltó The Guardian, en su artículo en el que reflejó el minuto a minuto del triunfo 2 a 1 del Aston Villa, con el que se mantiene a tan solo 3 unidades del líder Arsenal.

Por su parte, Birmingham Live, también destacó la tapada del arquero de la Selección Argentina al atacante brasileño: ”Emi Martínez Martínez realizó una gran parada con la cara en el minuto 25 después de que Neto encontró la carrera de Pedro en el área, pero fue superado cuando Pedro desvió un centro de James hacia el final de la primera mitad. Calificación: 7”.

En tanto que Heraldseries.co.uk, apuntó: ”Pedro metió el pie en el centro de Pedro Neto, pero Emiliano Martínez lo detuvo a bocajarro mientras las ocasiones del Chelsea se sucedían. El delantero pidió penalti al caerse ante Victor Lindelöf, pero el árbitro Stuart Attwell no se inmutó”.

Aston Villa buscará subirse a la cima de la tabla de posiciones de la Premier League este martes vs. Arsenal

Publicidad

Aston Villa (39 puntos) buscará hilvanar su victoria consecutiva número 12, este martes 30 de diciembre en el Emirates Stadium contra el Arsenal (42). Si lo consigue, podría acabar el 2025 en la cima de la tabla de posiciones de la Premier League, puesto, que el Manchester City (de momento segundo con 40 unidades) jugará su partido por la fecha 19 ante el Sunderland el jueves primero de enero del 2026.

La sorpresiva decisión de Argelia para su partido con Argentina en el Mundial 2026

ver también

La sorpresiva decisión de Argelia para su partido con Argentina en el Mundial 2026

Criticó duramente a Maradona y ahora posa con el diploma de la escuela de DT que lleva su nombre

ver también

Criticó duramente a Maradona y ahora posa con el diploma de la escuela de DT que lleva su nombre

En síntesis

Emiliano Martínez realizó una parada clave ante João Pedro en el triunfo del Aston Villa.

Aston Villa venció 2 a 1 al Chelsea en Stamford Bridge el 27 de diciembre.

El equipo suma 39 puntos y enfrentará al líder Arsenal el 30 de diciembre.

germán carrara
Germán Carrara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Claudio Úbeda sigue en la dulce espera porque Riquelme no toma con seriedad las decisiones futbolísticas en Boca"

ggrova
german garcía grova

Manchester City le abre la puerta al Diablito Echeverri para jugar en River

Lee también
Los hinchas de Chelsea cuestionaron a Garnacho en la caída ante Aston Villa: "Que sea alcanzapelotas"
Fútbol europeo

Los hinchas de Chelsea cuestionaron a Garnacho en la caída ante Aston Villa: "Que sea alcanzapelotas"

Es compañero de Enzo Fernández y Garnacho, jugó la final en Qatar y ahora dejará Chelsea tras 8 meses apartado del plantel
Noticias de la Premier League

Es compañero de Enzo Fernández y Garnacho, jugó la final en Qatar y ahora dejará Chelsea tras 8 meses apartado del plantel

Sobrevivió a Chernobyl, ganó un Balón de Oro y hoy es presidente de su selección: “Aún siento angustia”
Fútbol Internacional

Sobrevivió a Chernobyl, ganó un Balón de Oro y hoy es presidente de su selección: “Aún siento angustia”

Manchester United solo necesitó una palabra para definir a Lisandro Martínez tras ser figura ante Newcastle
Fútbol europeo

Manchester United solo necesitó una palabra para definir a Lisandro Martínez tras ser figura ante Newcastle

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo