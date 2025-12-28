En Inglaterra destacan la labor del Dibu Martínez en la victoria del Aston Villa sobre Chelsea

Aston Villa ya se planta como uno de los equipos que le presentará batalla al Arsenal, al Manchester City, al Liverpool y al Chelsea, en la pelea por el título de la Premier League 2025/2026. De hecho, al último mencionado lo venció este sábado 27 de diciembre en Stamford Bridge, en uno de los encuentros correspondientes a la jornada 18.

A pesar de comenzar perdiendo por un tanto de Joao Pedro, los de Unai Emery lo dieron vuelta con dos tantos de Ollie Watkins y gracias a las intervenciones de Emiliano Martínez, que una vez más fue clave para lo que, en definitiva, fue el triunfo número 11 de manera consecutiva (8 por la liga inglesa y 3 por la Europa League).

”¡Qué atajada de Emi Martínez! Neto centró un centro precioso al área y João Pedro remató, pero el portero del Villa se salió de su línea y bloqueó el disparo”, resaltó The Guardian, en su artículo en el que reflejó el minuto a minuto del triunfo 2 a 1 del Aston Villa, con el que se mantiene a tan solo 3 unidades del líder Arsenal.

Por su parte, Birmingham Live, también destacó la tapada del arquero de la Selección Argentina al atacante brasileño: ”Emi Martínez Martínez realizó una gran parada con la cara en el minuto 25 después de que Neto encontró la carrera de Pedro en el área, pero fue superado cuando Pedro desvió un centro de James hacia el final de la primera mitad. Calificación: 7”.

En tanto que Heraldseries.co.uk, apuntó: ”Pedro metió el pie en el centro de Pedro Neto, pero Emiliano Martínez lo detuvo a bocajarro mientras las ocasiones del Chelsea se sucedían. El delantero pidió penalti al caerse ante Victor Lindelöf, pero el árbitro Stuart Attwell no se inmutó”.

Aston Villa buscará subirse a la cima de la tabla de posiciones de la Premier League este martes vs. Arsenal

Aston Villa (39 puntos) buscará hilvanar su victoria consecutiva número 12, este martes 30 de diciembre en el Emirates Stadium contra el Arsenal (42). Si lo consigue, podría acabar el 2025 en la cima de la tabla de posiciones de la Premier League, puesto, que el Manchester City (de momento segundo con 40 unidades) jugará su partido por la fecha 19 ante el Sunderland el jueves primero de enero del 2026.

