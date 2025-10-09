Es tendencia:
Atento Julián Álvarez: un club de la Premier League que juega Champions, a la carga por su socio en Atlético de Madrid

El conjunto inglés tiene capital de sobra para ir por un refuerzo en la ofensiva, que quedó sin un dueño claro luego del último mercado.

Por Germán Celsan

Julián Álvarez podría quedarse sin uno de sus compañeros de ofensiva en Atlético de Madrid
El inicio de temporada de Julián Álvarez es notable, con 10 G/A en 9 partidos disputados entre LALIGA y Champions League, y se transformó en la nueva referencia ofensiva del Atlético de Madrid. Sin embargo, en enero podría perder a uno de sus principales socios en el ataque, ante el reciente interés de un equipo de la Premier League.

El futbolista señalado es el noruego Alexander Sorloth, que tiene 29 años y cumple con el perfil de un delantero de área. Según informa Marca, dos emisarios del Newcastle United, equipo que disputa Champions esta temporada, se hicieron presentes en el Metropolitano para presenciar la actuación de Sorloth en el derbi ante Real Madrid.

Sorloth, en caperta del Newcastle.

Sorloth fue titular, y convirtió el segundo gol del Atleti en el encuentro, empatando un partido que luego sería triunfo colchonero por 5 a 2, con doblete de Julián Álvarez y uno de Griezmann. Su perfil encaja con el del típico delantero de Premier League y tiene experiencia comprobada en grandes ligas, incluido un paso por Inglaterra con el Crystal Palace.

Newcastle busca un nueve tras la salida de Alexander Isak

El fichaje del sueco Alexander Isak por el Liverpool, a cambio de 145 millones de euros, se transformó en el traspaso más caro en la historia de la Premier League, y dejó al Newcastle con mucho dinero pero sin una clara referencia en la ofensiva. Es por ello que piensan en un delantero como Sorloth para el mercado de enero.

Alexander Isak se fue a Liverpool y Newcastle se quedó sin su delantero estrella. (Foto: Press Liverpool)

Los Magpies ficharon a Nick Woltemade, delantero de la selección alemana y de 23 años, por 75 millones. Sin embargo, no tienen rotación en la delantera y si bien el alemán lleva 3 goles en 4 partidos de Premier y otro más por Champions, todavía no termina de ser un futbolista confiable para liderar el ataque del equipo dirigido tácticamente por Eddie Howe.

Woltemade fue el sucesor de Isak, llegó con goles pero sin demasiada influencia en el juego. (Getty)

Restan algunos meses todavía para que llegue el nuevo año y el mercado de enero 2026 se abra. La realidad es que Sorloth podría ser un delantero que encaje mejor que Woltemade en el juego del Newcaslte, aunque habrá que ver las necesidades de cada club una vez que se abra la ventana de transferencias.

