Tottenham cerró su 2023 con sabor de boca agridulce, porque al triunfo de este sábado 3-1 sobre Bournemouth que le permitió alcanzar la quinta posición de la Premier League, a nada más que tres puntos de los líderes Aston Villa y Liverpool, que juega hoy, le sumó en contrapartida las lesiones del argentino Alejo Véliz y el senegalés Pape Sarr.

Ya el gesto del exjugador de Rosario Central al tener que dejar el terreno de juego cumplido el tiempo reglamentario, entre lagrimas, encendió una primera señal de alerta. Luego, una foto suya con muletas y una protección ortopédica en su pierna derecha, subida a Instagram por su hermano, hizo suponer que allí había más que una lesión muscular.

Quien había hecho una primera apreciación en relación a la lesión del argentino fue el entrenador de los Spurs Ange Postecoglou: “Alejo tenía mucho dolor y ya habíamos hecho nuestras sustituciones, así que estábamos tratando de hacerle saber que se acostara para poder sacarlo, pero eso solo muestra el carácter del chico, porque sabía que no teníamos más sustituciones y sólo quería seguir adelante. No estoy seguro del alcance de lo que ha tenido, pero lo descubriremos“, señaló en rueda de prensa.

El DT se refirió también a un polémico episodio con el cuerpo técnico del Bournemouth que se produjo justo durante la lesión de Veliz y generó un tumulto entre ambos bancos que por fortuna no pasó a mayores. “Está bien, fue parte de la emoción del juego. Estaba más preocupado por Alejo, porque estábamos tratando de sacarlo del campo. Él se arrastraba, no iba a caer. Así que estábamos gritándole y creo que el personal del Bournemouth pensó, no sé qué pensaron, tal vez que estábamos intentando hacer una sustitución pero sabíamos que no teníamos ninguna. Sólo se trataba de sacarlo”, explicó.

Se espera un parte médico oficial

Tottenham todavía no dio a conocer un parte médico oficial sobre la lesión de Alejo Veliz, ni tampoco por Pape Sarr. La foto casual que subió el hermano del delantero argentino, como parte de las celebraciones del año nuevo, invita a pensar que sufrió más que una lesión muscular.

Los números de Véliz en Tottenham

Desde su llegada al club en agosto de este año, procedente de Rosario Central y luego de tener también buenos rendimientos con la Selección Argentina Sub 20, Alejo Véliz ha ido ganando rodaje de a poco en Tottenham y participado de un total de ocho partidos con el de ayer. Hace solo unos días atrás, el 28 de diciembre, se estrenó con gol en el equipo marcando en la derrota 4-2 ante Brighton.

Larga lista de lesionados en Tottenham

Véliz y Sarr se suman a la larga lista de lesionados de Tottenham compuesta, entre otros, por Cristian ‘Cuti’ Romero, James Maddison, Ivan Perisic, Ryan Sessegnon y Micky van de Ven. Son demasiados lesionados para un equipo que había arrancado bien el torneo, pero que debido a estas ausencias, perdió algunos puntos importantes.