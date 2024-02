Valentín Barco llegó hace muy poco a Inglaterra, pero ya está para debutar en Brighton. El ex-Boca quiere empezar a dar sus primeros pasos en la Premier League y lo expresó en sus redes sociales, asegurando que ya está listo para tener su estreno.

“I’m ready“, escibió el Colo junto a una serie de imágenes del entrenamiento de su nuevo equipo. El zurdito no quiere pasar más tiempo afuera de las canchas y demuestra su entusiasmo a través de su cuenta de Instagram. ¿Podrá sumar minutos este fin de semana?

Barco no suma minutos desde el pasado 11 de febrero, en el partido que la Selección Argentina Sub 23 le ganó a Brasil para clasificarse a los Juegos Olímpicos París 2024. El 19 no quiere dejar pasar más tiempo para mostrarse en un campo de juego.

Qué dijo el DT de Brighton sobre Barco

Roberto De Zerbi, estratega del equipo inglés, fue contundente a la hora de hablar del pibe: “Ha estado jugando con la Selección Nacional y está en buenas condiciones, pero tiene que entender nuestro estilo y nuestro tipo de fútbol”

“Tiene que entender el fútbol inglés. Es difícil pasar de Sudamérica a Europa en la mitad de la temporada”, remarcó el director técnico.

¿Cuándo juega el Brighton?

El Brighton volverá a la actividad este sábado 24 de febrero a las 12 (hora de Argentina) recibiendo a Everton por la jornada 26 de la Premier League. Habrá que esperar para saber si el Colo forma parte de la convocatoria para este compromiso.