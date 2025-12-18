Es tendencia:
BOCA JUNIORS

La ambigua sentencia de Daniel Osvaldo sobre si Boca debe incorporar a Paulo Dybala y Miguel Borja

El exdelantero del Xeneize se metió de lleno en el mercado de pases y expresó su opinión sobre las dos grandes novelas.

Por Agustín Vetere

Daniel Osvaldo, exjugador de Boca.
Daniel Osvaldo, exjugador de Boca.

Boca Juniors se prepara para un 2026 con regreso a la Copa Libertadores y el mercado de pases será crucial para presentar un equipo que pueda luchar por los objetivos de un club a la altura del Xeneize. Mientras se definen las primeras incorporaciones, hay dos nombres fuertes que son la novela de este verano.

El sueño de todos los hinchas del club de la Ribera es ver a Paulo Dybala junto a Leandro Paredes el próximo año. Por otro lado, también está en carpeta Miguel Borja, que finalizará este mes su contrato con River y su posible fichaje ya genera opiniones dividas en La Boca.

Como palabra autorizada por su paso por el Xeneize, Daniel Osvaldo se metió de lleno este jueves en el mercado de pases de Boca y opinó sobre estas dos posibilidades en una entrevista con ESPN.

“¿Cómo no lo voy a ver a Dybala en Boca? Ojalá. Yo creo que es muy difícil. Me parece que el chico por ahí tiene otras prioridades. Más adelante puede ser”, sentenció sobre el posible arribo de la Joya, que tiene contrato con Roma hasta el final de la temporada en Europa.

En cambio, se mostró completamente ilusionado con la posibilidad de que el delantero colombiano llegue a Boca en las próximas semanas: “¿Borja? Dámelo siempre. Solo para que se enojen los vecinos. Lo imagino besándose la camiseta después de un gol. Si la hace, la hace completa. Él está medio loco también”.

Marino Hinestroza, el refuerzo más próximo

Tras consagrarse campeón en la Copa Colombia con Atlético Nacional, el extremo cafetero se despidió de la hinchada del combinado de Medellín y de sus compañeros, dando un claro indicio sobre cómo están las negociaciones con Boca. En los próximos días podría convertirse oficialmente en la primera incorporación del Xeneize.

Tras cerrar el fichaje de Hinestroza, Boca inició gestiones formales por Gastón Hernández

En síntesis

  • Paulo Dybala y Leandro Paredes: son los objetivos soñados por Boca Juniors para el 2026.
  • Miguel Borja: termina su contrato con River este mes y está en carpeta del Xeneize.
  • Daniel Osvaldo: avaló la llegada de Borja y vio difícil a Dybala en entrevista con ESPN.
Agustín Vetere

