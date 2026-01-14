El partido que preparan Argentina y España en Qatar un día antes de la Finalissima

Luego de largos meses de suspenso, la UEFA, Conmebol, AFA y RFEF (federación española) se pusieron de acuerdo para llevar a cabo la Finalissima. El certamen que las confederaciones mencionadas acordaron llevar a cabo entre los campeones vigentes de la Copa América y de la Euro. En este caso, por un lado Argentina y por el otro España.

Como ya es de público conocimiento, este encuentro tuvo sus primeras dos ediciones en 1985 y 1993 bajo el nombre de la Copa Artemio Franchi. Primero en el Parque de los Príncipes de París con Francia vs. Uruguay (fue 2 a 0 para los locales) y después en el Estadio José María Minella de Mar del Plata con Argentina vs. Dinamarca (la Albiceleste se impuso por penales).

Y en un acercamiento entre los presidentes de Conmebol y UEFA, Alejandro Domínguez y Aleksander Ceferín, establecieron tres ediciones. La primera ya se la adjudicó Argentina en junio del 2022, cuando derrotó 3 a 0 a Italia (goles de Lautaro Martínez, Ángel Di María y Paulo Dybala) en el mítico estadio de Wembley, en Londres.

Y la segunda se desarrollará el próximo viernes 27 de marzo en el Estadio Lusail de la ciudad de Doha, Qatar, un recinto familiar para la Selección Argentina, dado que allí no solo que fue campeón de la última Copa del Mundo al vencer a Francia, sino que también se enfrentó a Arabia Saudita, México, Países Bajos y Croacia.

Pero para esta segunda reedición, al parecer, habrá un evento adicional que adornará lo que será el cruce entre los dos combinados nacionales más fuertes del momento. Se trata de un partido de leyendas de Argentina y España que están tratando de concretar y que también busca disputarse en la capital del país asiático durante la tarde del jueves 26.

¿Quiénes jugarían el partido de leyendas entre Argentina y España en la previa de la Finalissima?

Del lado de la Albiceleste estarían Sergio Goycochea, Rolando Schiavi, Maxi Rodríguez, Ariel Ortega y Ezequiel Lavezzi (ellos fueron los que disputaron hace unos días un duelo con su similar de Uruguay), mientras que del lado español aún faltan mayores precisiones, aunque se presume que habrá una base de futbolistas que se coronaron en la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010.

Publicidad

Publicidad

ver también La figura que recuperó España en el inicio del 2026 para la Finalissima vs. Argentina

ver también Las tensiones entre Real Madrid y Barcelona en la Supercopa afectan la armonía de la Selección de España a semanas de la Finalissima

En síntesis

Argentina y España jugarán la Finalissima el viernes 27 de marzo en el Estadio Lusail.

Un partido de leyendas se prepara en Doha para la tarde del jueves 26.

Ortega, Lavezzi y Goycochea integrarían el equipo albiceleste junto a Schiavi y Maxi Rodríguez.