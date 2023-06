A pesar de que Rodrigo De Paul fue muy cuestionado por los hinchas de Atlético de Madrid por su rendimiento previo al Mundial de Qatar. Una vez que regresó de la máxima competencia futbolística, donde se coronó con la Selección Argentina, su nivel cambió, fue de menos a más y logró torcer la apreciación que tenían de él.

Cuando se produjo su llegada, los directivos del Colchonero desembolsaron un total de 40 millones de euros para sacarlo de Udinese, y se sometieron a una inversión de dinero muy grande. Pero después de dos temporadas, podría llegar su adiós.

Sucede que en el conjunto de la capital española están buscando renovar el plantel que comanda Diego Simeone, y De Paul es uno de los futbolistas que armarían las valijas , según explicaron en Soy Colchonero. Pero también Yannick Carrasco, Axel Witsel, Matt Doherty, Sergio Reguilón, Thomas Lemar, Álvaro Morata, Saúl y João Félix entrarían en la lista de prescindibles.

En las últimas semanas, el ex mediocampista de Racing y Valencia CF apareció en la órbita de Newcastle, pero en España también circuló un fuerte rumor de que Lionel Messi habría pedido por su llegada a FC Barcelonapara que el astro argentino concretara su retorno. Si bien las propuestas formales no llegaron a las oficinas de Enrique Cerezo, el presidente de Atlético de Madrid, no se negará a escuchar a las que se acerquen.