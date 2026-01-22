Es tendencia:
Victor Osimhen ilusiona al Atlético de Madrid con hacer dupla con Julián Alvarez

El delantero nigeriano lanzó flores al Cholo Simeone y al Atleti tras enfrentarlos por la Champions League.

Por Germán Carrara

Víctor Osimhen dijo que es fanático de Diego Simeone y que el Atlético de Madrid es uno de los mejores equipos del mundo.
La visita del Atlético de Madrid por Estambul le dejó un sabor amargo. Porque empezó ganando 1 a 0 con un tanto de Giuliano Simeone, pero un gol en contra de Marcos Llorente estableció que solo pudiera llevarse una unidad, un premio que queda corto para añadir a su intención de clasificar directamente a los Octavos de Final de la UEFA Champions League (quedó prácticamente condenado a los Play Off).

Sin embargo, se llevó un dato que le puede servir a futuro, pensando en el mercado de pases del verano europeo, en el que habitualmente la institución colchonero tiene una participación protagónica. Es que Victor Osimhen, uno de los delanteros más importantes del Fútbol de Europa, hizo unos comentarios que, por lo menos, son para tener en cuenta por la dirigencia del club español.

“Siempre he sido fan. He coincidido con él un par de veces”, expresó el atacante nigeriano, en conversación con Movistar Plus, cuando le consultaron por Diego Simeone, luego del reparto de puntos entre el Galatasary y el Atlético de Madrid en el encuentro que tuvieron este miércoles 21 de enero en el RAMS Park de la capital turca.

Y eso no fue todo. También destacó el lugar que tiene el Atleti en el Viejo Continente y el papel que desempeñaron sus futbolistas en el duelo que se desarrolló bajo el marco de la séptima jornada de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025/2026.

“Juegan de una manera agresiva y tienen una identidad. El entrenador lleva allí muchos años así que los jugadores están acostumbrados a la manera en la que quiere jugar. Sin dudas, el Atlético de Madrid es uno de los mejores equipos del mundo y por eso alabo tanto la actuación que hemos hecho. Conseguir un empate contra ellos muestra que estás en el buen camino”, expresó el ex Napoli y Lille, entre otros.

El futuro de Julián Alvarez ¿en el Atlético de Madrid?

Julián Alvarez suma 7 partidos consecutivos sin convertir en el Altético de Madrid, lo que hace que se despunten tanto las críticas como los rumores de una posible salida. Los trascendidos de una transferencia no son nuevos, pero ahora se potencian con su presente. De hecho, últimamente, al presunto interés del Barcelona se le acopló el del Chelsea.

En España no perdonan a Julián Alvarez tras su partido con Galatasaray: ”Es alarmante”

De igual forma, Enrique Cerezo, presidente del club colchonero, en sus últimas intervenciones públicas aclaró que no pretenden desprenderse de la Araña y que además no recibieron ninguna oferta por él. Se mantienen en la idea de armar un equipo alrededor del oriundo de Calchín, a quien consideran su máxima figura.

En síntesis

Victor Osimhen confesó ser fanático de Diego Simeone en declaraciones a Movistar Plus.

Atlético de Madrid fue definido por el nigeriano como uno de los mejores del mundo.

Julián Alvarez formaría la dupla soñada por la dirigencia para el próximo mercado de verano.

