En el Día de la Futbolista Argentina, en el que se celebran los cuatro goles de Elba Selva a Inglaterra en 1971 y nada menos que en el Estadio Azteca, las Murciélagas hicieron historia. El equipo femenino de fútbol para ciegas se consagró en Birmingham, en el primer Mundial para mujeres de la disciplina, en un partido épico ante Japón. Sí, un 21 de agosto. Una fecha cada vez más histórica.

Argentina viajó a Inglaterra para el Mundial de Deportes para ciegos y disminuidos visuales que realiza la IBSA (International Blind Sports Federation) con el equipo masculino, los Murciélagos, campeones mundiales en dos oportunidades y por primera vez lo hizo con el equipo femenino ya que nunca se había organizado este torneo para mujeres. Y para cada equipo que enfrentaron, jugar con Argentina fue hacerlo con las grandes candidatas.

Camino perfecto

El equipo que dirige Julio Abbas Hachaché, ex arquero de los Murciélagos, llegó a la final con Japón con el equipo invicto, habiendo convertido 10 goles y sin recibir ninguno: venció a Alemania 3 a 0, a India 4-0, igualó con Austria sin goles y en las semifinales triunfó por 3 a 0 ante Suecia. Con cinco goles de Yohana Aguilar y otros cuatro de Gracia Sosa.

Japón también llegaba con un andar sin tropiezos y por eso la final fue el partido más disputado que tuvo la Selección. De hecho, el equipo comenzó perdiendo pero cuando promediaba el segundo tiempo (se juegan dos tiempos de 15 minutos), apareció otra vez Yohana Aguilar para empatar el partido tras una espectacular jugada individual.

A falta de un minuto y medio, apareció de nuevo la cordobesa (una de las cinco que tiene el plantel) esta vez para ejecutar un penal que se metió casi pidiendo permiso y le dio la victoria a la Argentina. Así, entonces, con el partido 2 a 1, el equipo nacional se consagró campeón y se trajo la tan ansiada medalla dorada. Además, inscribieron su nombre como el primer campeón de la historia del torneo.

“Todavía no me doy cuenta de lo que realmente está sucediendo o lo que acabamos de hacer. ¡Es una alegría tan tremenda que creo que me explotará el corazón! Esta fue la tercera vez que jugué contra Japón, y siempre nos derrotaron por un amplio margen, pero demostramos que tenemos un tremendo equipo que podría enfrentarlos. ¡Es maravilloso! No tengo palabras para describirlo”, dijo Aguilar.

Una disciplina que sigue creciendo

Si bien en este 2023 se realizó el primer Mundial de fútbol para ciegas, esta primera edición estaba prevista para el 2020, pero terminó aplazándose por la pandemia. El equipo nacional, que lleva siete años trabajando. se gestó justamente en la provincia de Córdoba, donde se constituyó el primer equipo femenino, en el 2012.

Las Guerreras, así se llaman, dieron el puntapié inicial para que en todo el país comenzara a difundirse la actividad y ya cuenta con una Liga Nacional. Cada vez son más equipos que se suman para seguir creciendo. Sin dudas el título será de mucha ayuda para seguir difundiendo el deporte.

¿Cómo se juega?

El fútbol para ciegos se disputa con equipos de cinco jugadores, cuatro de ellos de campo que llevan antifaz y un arquero sin discapacidad. Se juega en una cancha similar a la de futsal, con un balón sonoro y con paredes o vallas a los costados para que la pelota no salga. El público asistente debe permanecer en silencio. Además del entrenador, poseen un guía -en el caso de Argentina es Santiago Jugo- que da indicaciones desde atrás del arco rival.

El plantel argentino

Jugadoras: Melody Álvarez, Florencia Massenzana, Gracia Sosa, Yohana Aguilar, Elena Quinteros, María Constanza Carrizo, Agustina Medina y Guillermina Corrales.

Cuerpo técnico: Gonzalo Abbas Hachaché y sus asistentes técnicos Sofía Sosa, Santiago Jugo y Nancy Cruz.