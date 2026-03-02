El histórico cambio que tendrá el Gran Premio de Australia de la Fórmula 1 por el Día de la Mujer

El próximo fin de semana, con transmisión de Disney +, en el Melbourne Grand Prix Circuit se correrá el Gran Premio de Australia de la Fórmula 1, que le dará inicio a una nueva temporada que tendrá 24 carreras en el calendario a lo largo del año.

De cara a la primera carrera del 2026, desde la F1 plantearon un cambio histórico en el circuito de la ciudad australiana, y el mismo está relacionado con el Día Internacional de la Mujer, que justamente será el domingo 8, cuando se realice este Gran Premio.

Es que, la curva 6 del Melbourne Grand Prix Circuit fue bautizada bajo el nombre de ‘Laura Müller y Hannah Schmitz’, en homenaje a la ingeniera de carreras de Esteban Ocon en Haas y a la jefa de estrategia de carreras en Red Bull, con el fin de inspirar a futuras generaciones.

Esta propuesta de la Fórmula 1 no tiene precedentes, debido a que será la primera vez en la historia de la categoría que una curva de un trazado lleve el nombre de mujeres, gracias a la iniciativa que es parte del programa ‘In Her Corner’, que se llevará a cabo el próximo Día Internacional de la Mujer.

El jefe de Alpine reconoció que hay algo en el auto de Colapinto que lo pone nervioso en la previa del GP de Australia

A una semana del inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1, momento en el que sabrá realmente qué escuderías están para pelear arriba, cuales en la zona media y a cuáles les falta todavía mucho por llegar a ser las mejores, Steve Nielsen tiene todavía sus preocupaciones con el auto que presentó Alpine para la nueva era.

El A526 es el primer auto de Alpine con motor rentado, pero lo que más preocupa a Nielsen no es eso, sino la mayor pieza de innovación que presentaron bajo la directiva de David Sánchez: su alerón trasero. El alerón de Alpine se abre de forma diferente al del resto de las escuderías, ejecutando los movimientos en menor tiempo que los convencionales, beneficiando así a Franco Colapinto y Pierre Gasly en la entrada a las curvas.

No obstante, Nielsen expresó sus dudas al respecto de ser el único equipo que fue por ese camino: “Por supuesto que sí [me pone nervioso]”, admitió en diálogo con los medios luego de los tests en Bahréin. “Es una pregunta que probablemente sea mejor respondida más adelante en la temporada. Pero con cómo fue el año pasado para nosotros, todo lo hace”.

