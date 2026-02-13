Fernando Alonso secundó a Verstappen y Hamilton y criticó a la Fórmula 1: “Hasta un chef podría conducirlo”

Cada vez son más las declaraciones de los pilotos referentes de la Fórmula 1 que van en contra de cómo se manejan los autos para la temporada 2026. De los cuatro campeones que habrá en pista (Alonso, Hamilton, Verstappen y Norris) tres ya han vociferado sus críticas ante el comportamiento de los nuevos coches.

Max Verstappen y Lewis Hamilton fueron los primeros en hacerlo, y de forma pública ante los micrófonos oficiales. Ahora Fernando Alonso se ha sumado a ellos, y en declaraciones recopiladas por el narrador y periodista Antonio Lobato, quedó claro que no está nada conforme con el nuevo estilo de manejo que necesitan los coches.

“El año pasado hacíamos la curva 12 de Bahréin al límite, pasábamos a 280 a fondo, hoy pasamos 50 km/h más despacio porque necesitamos electricidad para la recta“, señaló Alonso, que luego procedió a remarcar las cosas de forma gráfica: “Hoy la curva 12 puedas hacerla tú, conduciendo el coche. El chef podría hacerlo”.

Alonso criticó los nuevos autos para la F1 2026. (Getty)

Esto se debe a que, con el nuevo motor híbrido, los coches gastan energía en las rectas, lo cual les da caballos de fuerza y, por lo tanto, velocidad adicional. La energía la recuperan frenando en las curvas, por lo que no pueden ir a fondo en ellas, incluso en las que solían ser consideradas como curvas rápidas o curvones, en el pasado.

Qué dijeron Verstappen y Hamilton

Las quejas de Fernando Alonso sobre la forma en que se conducen los nuevos autos también fue el objeto de las críticas de Max Verstappen. “Manejarlos no es muy divertido, para ser honesto. Diría que la palabra correcta es ‘gestionar’. No parecen autos de Fórmula 1, más bien parecen un Fórmula E con esteroides“, afirmó el neerlandés, como parte de sus extensas críticas contra la categoría.

Hamilton y Verstappen también están en desacuerdo con la FIA y los nuevos autos.

Lewis Hamilton, por su parte, se quejó de la complejidad de las nuevas reglas y cómo se ven obligados a ir más lentos que nunca en pista: “Las nuevas reglas son ridículamente complejas. Nos las explicaron en una reunión hace unos días y casi necesitas un título de grado para entenderlas del todo. Ningún fan va a comprenderlas. Ahora mismo giramos más lentos que F2“, señaló.

